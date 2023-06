BEKIJK – Trends Talk met Daan De Wever, CEO Dstny: ‘We krijgen toegang tot enkele honderden miljoenen euro’s’

Dstny (spreek uit ‘destiny’) heeft een financieringsdeal rond met een niet nader genoemd consortium van schuldfondsen. De Zaventemse specialist in software voor bedrijfscommunicatie krijgt toegang tot ‘enkele honderden miljoenen euro’s’, zegt CEO Daan De Wever in Trends Talk dit weekend. In één moeite heeft Dstny ook zijn bestaande schuld geherfinancierd bij het consortium. De extra schuldencapaciteit wil Dstny gebruiken voor overnames.

Met de hulp van het Franse investeringsfonds Seven2 kon Dstny de voorbije jaren uitgroeien tot een grote Europese speler in zijn niche, door overnames in Frankrijk, Zweden, Denemarken en Duitsland. Dankzij de schuldendeal kan Dstny op overnamepad blijven. De schulden zullen de balans van Dstny niet in gevaar brengen, aldus De Wever. De hogere rente maakt schulden duurder dan vroeger, maar ook dat is geen probleem. Dstny genereert voldoende cash om de schuld af te lossen.

Overnameprooien vinden zal geen probleem zijn, aldus nog De Wever. Bedrijven die tot pakweg 2 jaar geleden helemaal niet te koop stonden, komen nu zelf bij Dsnty aankloppen met de vraag of er interesse is.