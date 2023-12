In het licht van de klimaatverandering is de strijd tegen voedselverspilling erg belangrijk. Daarom stimuleert de Europese Unie voedingsbedrijven om de rest- en nevenstromen die ze produceren beter te valoriseren. Het Model2Bio-project ontwikkelde een rekentool die informatie geeft aan voedingsbedrijven over welke pistes ze kunnen inzetten om hun nevenstromen te valoriseren.