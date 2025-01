Karine Vandenberghe is de auteur van de ESG-gids, een boek dat bedrijven een stappenplan aanreikt om hun duurzaamheidsmissie vorm te geven en te realiseren in de praktijk. Björn Crul praat met haar over wat ESG kan betekenen voor kmo’s en hoe organisaties ervoor kunnen zorgen dat ESG-rapportage een meerwaarde oplevert en geen administratieve verplichting blijft.