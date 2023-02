Delhaize zegt cao over winkelorganisatie op

Delhaize heeft vandaag/donderdag de collectieve arbeidsovereenkomst over de organisatie van zijn winkels opgezegd. Dat is vernomen van de vakbonden en wordt bevestigd door het bedrijf. ‘Er is nood aan een efficiëntere organisatie’, klinkt het bij de supermarktketen. De vakbonden zeggen ‘gepast te zullen reageren’.

De ‘cao winkelorganisatie’ regelt de werking binnen de eigen supermarkten van Delhaize. Denk dan aan de functies, de taken en de uren van het personeel en de winkels. Tijdens een ontmoeting met de vakbonden donderdag werd aangekondigd dat de cao wordt opgezegd.

Voor de vakbonden slaat het nieuws in als ‘een bom’, zegt Wilson Wellens, secretaris voor de liberale vakbond. ‘Dit zal het begin van een nieuwe woelige periode bij Delhaize betekenen en voor veel onzekerheid en onrust zorgen bij het personeel”, voorspelt de vakbondsman. “Zeker in combinatie met de verklaringen van Muller.’ CEO van Ahold Delhaize Frans Muller liet woensdag in de marge van de jaarresultaten weten dat er meer efficiëntie nodig is, ook in ons land.

Ook de socalistische bediendebond BBTK spreekt over een “donderslag” nu de directie het akkoord wil opzeggen, terwijl nog geen zes maanden geleden een protocolakkoord werd gesloten tussen de vakbond en de directie over de cao. De vakbond vreest in de praktijk “meer flexibiliteit, meer onzekerheid, meer polyvalentie en zelfs ontslagen of sluitingen” en zegt “gepast te zullen reageren”.

Een woordvoerder van Delhaize bevestigt de opzegging van de cao. ‘We moeten de oude opzeggen om een nieuwe overeenkomst te kunnen sluiten. De komende weken starten we de dialoog hierover. We zien dat er nood is aan een efficiëntere organisatie binnen de winkels.’ Volgens de keten leverde de cao wel resultaten op, maar blijven er ‘aandachtspunten’. Zo zouden de volumes en klantentevredenheid omhoog moeten, idem voor de kostenbeheersing. In het verleden kwam het geregeld tot stakingen bij de retailer, waarbij de inzet de organisatie binnen de winkels was.