Consumentenvertrouwen op hoogste peil sinds start oorlog Oekraïne

Het vertrouwen van de Belgische consument is in februari gestegen naar het hoogste peil sinds de start van de oorlog in Oekraïne een jaar geleden. Dat blijkt uit de maandelijkse bevraging van de Nationale Bank.

De vertrouwensbarometer is op vier maanden tijd met bijna 20 punten gestegen. Hij staat nu op -8. Het dieptepunt lag in september en oktober: toen stond hij op -27. In februari 2022 stond de indicator op +1. Het langetermijngemiddelde (sinds 1990) is -6,8.

‘Het herstel in februari kwam tot uiting in alle componenten van de indicator, met uitzondering van de spaarintenties, die licht afnamen’, zegt de Nationale Bank. De consumenten formuleerden duidelijk optimistischere vooruitzichten over het verloop van de werkloosheid en, in mindere mate, de algemene economische situatie.

De gezinnen verwachten een lichte verbetering van hun financiële situatie en hebben hun spaarintenties voor de komende twaalf maanden naar beneden bijgesteld.