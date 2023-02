Alle Zaken Op Een Rijtje neemt een kijkje achter de schermen van het Belgische bedrijfsleven. Deze week zoomen we in op de sanitairsector anno 2023, leren we waarom het versterken van mentale en fysieke kracht zo belangrijk is voor ondernemers én ontdekken we de meerwaarde van data op de lifesciencesector. Dit en meer zie je deze aflevering!