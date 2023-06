Momenteel wordt in Europa ongeveer een derde van het PVC-afval mechanisch gerecycleerd. Maar voor een deel dat met andere materialen gecombineerd is of bepaalde additieven bevat, kan dat niet. In zijn R&D-centrum in Jemeppe-sur-Sambre ontwikkelt INEOS Inovyn geavanceerde technologieën om de recyclage van al het PVC-afval mogelijk te maken.