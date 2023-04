Paul Stoffels (CEO Galapagos): ‘Vrijgave patenten had coronavaccins niet sneller verspreid

Als de farmabedrijven hun patenten hadden losgelaten, dan zou de verspreiding van de coronavaccins in de armere landen niet sneller verlopen zijn. Dat zegt Paul Stoffels, CEO van biotecbedrijf Galapagos, in Trends Talk dit weekend. De vaccins moeten immers nog geproduceerd worden, en daarvoor is gespecialiseerde kennis nodig. Het overdragen en toepassen van die kennis vergt veel tijd. De Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson, waar Stoffels tot voor kort chief scientific officer was, heeft vanuit snel opgezette productiecentra in India en Zuid-Afrika de wereld bevoorraad met coronavaccins tegen kostprijs. ‘Met of zonder patenten, het had geen enkel verschil gemaakt,’ aldus Stoffels.