Trends Talk met Gert Bervoets (H. Essers): “Hard werken, doorbijten en niet opgeven.”

Gert Bervoets, de CEO van logistiekbedrijf H. Essers, werd bekroond tot de 40ste Trends Manager van het Jaar. In deze uitgebreide Trends Talk bespreekt Head of Business News Jan De Meulemeester met de laureaat het succesverhaal van het bedrijf en de uitdagingen van de hele logistiek- en transportsector. Bervoets gaat ook in gesprek over zijn visie op het mobiliteitsbeleid, zijn managementstijl en de persoonlijke work-lifebalans.