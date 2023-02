Trends Talk met Stefaan De Rynck (Europese Commissie): ‘De Britten hebben zich misrekend aan brexit’

Het Verenigd Koninkrijk is een groot land. Daarom dachten de Britten dat ze ook na brexit veel invloed zouden kunnen uitoefenen op de Europese Unie. “Dat is een zware misrekening gebleken,” zegt Stefaan De Rynck in Trends Talk. Als Europees diplomaat onderhandelde De Rynck jarenlang met de Britten over brexit, en schreef zijn ervaringen neer in een boek, ‘Inside the Deal’. “Brexit is nog steeds een emotioneel geladen thema bij de Britten,” zegt De Rynck. “Het denkproces over hun nieuwe relatie met de EU moet nog beginnen.”