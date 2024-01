BEKIJK – Trends Talk met topinvesteerder Jürgen Ingels.

Topondernemer en techinvesteerder Jürgen Ingels is te gast bij Jan De Meulemeester in Trends Talk. Ingels maakte furore als pionier in fintech met zijn bedrijf Clear2Pay. Nu investeert hij al bijna 10 jaar met het fonds Smartfin Capital in veelbelovende technologiebedrijven. Hij is daarmee zowat de grootste spil in het Belgisch netwerk van tech-start-ups. Dit jaar zet Jürgen Ingels ook zijn schouders onder het tweedaags tech-event SuperNova in Antwerpen. Dat is een onderdeel van Flanders Technology & Innovation (FTI), de reeks events waarmee de Vlaamse regering Vlaanderen op de kaart wil zetten als innovatieve regio. Met als doel om onze start- en scale-ups te te koppelen aan grote buitenlandse investeerders.