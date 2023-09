BEKIJK – Yves Verschueren (CEO essenscia) over de malaise in de chemiesector: ‘Problematisch voor de geopolitieke toestand van Europa’

De Belgische chemiesector klampt zich vast aan economische werkloosheid om de sterk dalende vraag op te vangen. Vooral bedrijven in de provincie Antwerpen zijn getroffen, meldt Gazet van Antwerpen. Vanwaar die plotse daling in de vraag naar chemische producten? Het antwoord krijgen we van Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van sectorfederatie essenscia.