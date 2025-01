Het aandeel van het Oost-Vlaamse Smartphoto, bekend om gepersonaliseerde fotogeschenken, steeg dinsdag na een strategische overname in het VK met ruim 3 procent. En op de valutamarkt was er de reactie van de dollar op het nieuws dat Trump de geplande invoerheffingen mogelijk geleidelijk zou invoeren. Onze beursgast vandaag is ABN AMRO-econoom Erik Joly.