In ons beursgesprek bespreken we vandaag de resultaten van SAP, het Duitse softwarebedrijf dat in Europa de nummer 1 is onder beursgenoteerde techbedrijven, dankzij de koersdaling van ASML de voorbije maanden. En we zoeken een verklaring voor de forse koerswinst bij Boeing, ondanks desastreuze jaarresultaten. Toelichting krijgen we van Erik Joly.