Introduction text

PostNL geeft een negatieve prognose voor het jaar 2025 met een sterke winstdaling. “De jongste jaren heeft PostNL zijn resultaten flink overschat. dus in die zin is deze prognose hoopgevend”, merkt Danny Reweghs op van Trends Beleggen. PostNL lijdt onder de verplichte brievenpost en krijgt daarvoor geen financiële steun van de Nederlandse overheid. “De belangrijkste reden waarom beleggers het aandeel in de portefeuille houden is het hoge dividend, maar daar werd de voorbije jaren al in gesnoeid, en gezien de zwakke financiële resultaten bestaat de kans dat het dividend verder vermindert.”