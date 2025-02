De grootste verliezer op de Brusselse beurs is chemiebedrijf Syensqo. Dat stapelt de slechte resultaten op elkaar en komt ook nog eens met teleurstellende vooruitzichten, waarop beleggers afknappen. De groeibelofte die het had moeten zijn, wordt voorlopig niet waargemaakt. Daarnaast kwamen biotechspelers argenx en UCB met, zoals verwacht, goede resultaten. Jef Poortmans is onze beursgast vandaag.