Z-Extra Work smarter: Coaching: de meest waardevolle ondersteuning voor mens én ondernemer 12/06/23

Wie leiding wil geven aan een groep, moet zichzelf door en door kennen, respect opbrengen voor de andere en verantwoordelijkheid opnemen voor zijn of haar acties. Op die manier slaag je erin om anderen te raken en te enthousiasmeren.

Dat is de kernboodschap van Catherine Poissonnier, die meer dan 15 jaar ervaring heeft in het coachen en trainen van ondernemers. Catherine helpt via haar bedrijf Improve zowel leidinggevenden als teams in persoonlijke en professionele groei. Ze heeft een achtergrond als psycholoog, market researcher en assistent aan de HoGent.

Een van de ondernemers die zich liet coachen, is Frederik De Buck. Hij staat aan het hoofd van Solusio, een bouwbedrijf met 45 werknemers. Door zijn persoonlijke groei als ondernemer, bereikte ook zijn bedrijf betere resultaten. Hij en Catherine kwamen er samen over getuigen op het Teamleader event Work Smarter. Ze stonden ook stil bij de veranderende tijdsgeest rond mentaal welzijn.