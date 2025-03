Duurzaamheid speelt in steeds meer domeinen een rol, ook bij investeringen in vastgoed bijvoorbeeld. Wat kan dat betekenen voor kmo’s? En hoe houden ze best rekening met duurzaamheidscriteria? André Stolk, partner bij Stadim, dat gespecialiseerd is in duurzaamheid in vastgoed, vertelt er meer over aan Björn Crul.