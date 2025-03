Z-Extra Clever Together: De impact van klimaatverandering op een gebouwenpatrimonium 13/03/25

De klimaatverandering zet zich door en helaas ondervinden we daar nu al op geregelde tijdstippen de gevolgen van. Denk bijvoorbeeld aan de hevige wateroverlast eind vorig jaar in Duitsland of Spanje of de grote branden in Australië en de VS. Ook in België zijn deze fenomenen niet uit te sluiten. Hoe ga je daarmee om als eigenaar of gebouwenbeheerder? Björn Crul legt de vraag voor aan Stefaan Martel, CEO bij Bopro.