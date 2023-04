Z-Energy: Het grote potentieel van groen gas 25/04/23

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne, besliste de Europese Unie om versneld de afhankelijkheid van Russisch aardgas af te bouwen. Er werd een heel pakket aan maatregelen uitgevaardigd, dat tot doel heeft om meer in te zetten op andere bronnen en hernieuwbare gassen, maar tegelijk ook mikt op het structureel verminderen van het gasverbruik. De gasindustrie is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en werkt actief mee aan de plannen van de Europese Commissie. De International Gas Union ziet een groot potentieel in het vergroenen van gas.