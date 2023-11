Het gebruik van biomethaan als duurzame energiebron zit in heel Europa sterk in de lift. Deze alternatieve energievorm kreeg dan ook een belangrijke plaats in het REPowerEU-plan van de Europese Commissie, een roadmap die de Europese energiebevoorrading duurzamer moet maken en minder afhankelijk van fossiele bronnen. Intussen ontwikkelt zich in sneltempo een biogas-ecosysteem. De European Biogas Association is één van de drijvende krachten.