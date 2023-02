Cybercriminaliteit neemt de laatste jaren sterk toe en vaak zijn het bedrijven die het slachtoffer worden. De vraag is niet of, maar wanneer jouw organisatie met een poging tot cyberaanval wordt geconfronteerd. Je beter beveiligen is dus een noodzaak. En dat kan al met relatief eenvoudige quick wins. Bijvoorbeeld door je vertrouwelijke informatie beter beschermen en een extra beveiligingslaag toe te voegen.