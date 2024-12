City Reports brengt een ode aan Antwerpen, Geel, Ninove en Geraadsbergen waar we toonaangevende ambassadeurs bezoeken. Deze aflevering leren we over hand-, nagel- en voetverzorging, kijken we mee met een eventcatering op festivals en gaan op bezoek bij een dierenopvangcentrum. Dit én meer zie je in deze aflevering!