City Reports brengt een ode aan Antwerpen en Gent. We gaan in deze steden langs bij toonaangevende ambassadeurs, zo bezoeken we vlakbij de vogeltjesmarkt in Antwerpen een specialist in architecturaal deurbeslag, maken we kennis met de kunst en cultuur van de stad Gent én bezoeken we een muziekstudio. Dit én meer zie je deze aflevering!