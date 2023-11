City Reports brengt een ode aan Brussel, Gent én Antwerpen. We bezoeken hier toonaangevende ambassadeurs in diverse sectoren. Zo nemen we een kijkje bij een internationale groothandelsorganisatie in groente, fruit en exoten, gaan we op bezoek bij een plastisch chirurg die eigen technieken heeft ontwikkeld, brengen we een bezoek aan een communicatiebureau en een internationale privéschool. Dit en nog veel meer zie je in deze aflevering!