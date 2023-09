City Reports brengt een ode aan Antwerpen. We bezoeken hier toonaangevende ambassadeurs in diverse sectoren. Zo bezoeken we een ambassadeur die verantwoordelijk is voor de gevels van zeer bekende Antwerpse gebouwen, meren we aan bij een ambassadeur in de Antwerpse haven en gaan we in gesprek met een ambassadeur over een belangrijk onderwerp: darmkanker. Dit en méér zie je deze aflevering!