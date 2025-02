City Reports 2025

City Reports brengt een ode aan verschillende steden en gemeenten gelegen in verschillende provincies. Zo bezoeken we Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant én Limburg. Bij laatstgenoemde zetten we in het bijzonder Lanaken en Tongeren in de kijker. Tijdens onze toer zijn we te gast bij verschillende toonaangevende ambassadeurs, zo bezoeken we verschillende bistro’s, gaan we in gesprek over paardencoaching én leren we over de meerwaarde van hot tack technologie voor de verpakkingsindustrie. Dit én meer zie je in deze aflevering!