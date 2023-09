Zo checkt u of een aannemer betrouwbaar is

Voor de bouw of de renovatie van een woning hebt u een professionele aannemer nodig. Het aanbod is ruim, maar niet elke bouwfirma is een aanrader. Door vooraf uw huiswerk te maken kunt u problemen vermijden.

Bent u op zoek naar een betrouwbare bouwprofessional, dan kunt u uiteraard polsen naar ervaringen van mensen in uw directe omgeving. Ook de betrokken architect kan geschikte vakmannen voordragen. Check altijd de namen van kandidaat-aannemers op Google: wanneer die ergens op een negatieve of positieve manier vermeld worden, komt u dat in principe snel te weten.

Er bestaan ook gratis onlineplatformen waar u kunt zoeken naar vakmannen en waar u zelfs rechtstreeks vrijblijvende offertes kunt aanvragen. Solvari biedt u de kans uw (ver)bouwklus uitgebreid te omschrijven en aan te geven of u bijvoorbeeld een prijs per uur, per vierkante meter of voor het geheel wilt ontvangen. De website beweert te werken met “betrouwbare vakmannen”, maar geeft daar verder geen uitleg over.

Ook de grootbank Belfius lanceerde vijf jaar geleden een vergelijkbare website en bijbehorende app, Jaimy. Ook daarmee kunnen particulieren die werken aan hun woning willen laten uitvoeren in contact komen met vakmensen en herstellers. “We selecteren zorgvuldig alle vakmannen en laten ze beoordelen door andere huiseigenaars”, klinkt het daar.

TrustUp laat naar eigen zeggen enkel “kwalitatieve en betrouwbare vakmannen” toe op zijn platform. “We checken de financiële situatie op basis van de jaarrekeningen en tolereren geen fiscale of sociale schulden”, zeggen de initiatiefnemers. “Een betrouwbare historiek van de zaakvoerder is ook een vereiste. Dankzij onze controles is het risico op een faillissement miniem.” In 2020 weigerde TrustUp meer dan 150 solliciterende bouwbedrijven.

Met hulp van de community

Bij Casius dient u een uitgebreide vragenlijst met alle details over uw project in te vullen. Het platform zweert bij ‘erkend vakwerk’ en selecteert de bouwfirma’s op basis van verschillende criteria. Een ruime ervaring in hun vakgebied is vereist. Elke professional dient ook ingeschreven te zijn onder zijn ondernemingsnummer in het Belgische handelsregister. Hij moet financieel gezond zijn én een goed betaalgedrag vertonen.

“Elk bedrijf in ons databestand heeft een klanttevredenheidsscore van gemiddeld zeven of hoger wat betreft van 1. het nakomen van de planning, 2. de kwaliteit van het opgeleverde werk, 3. de prijs-kwaliteitverhouding en 4. de algemene indruk en professionaliteit”, klinkt het. “We verwachten ook een aanbeveling door ten minste acht van zijn tien laatste klanten. Openstaande klachten bij Casius-gebruikers zijn sowieso uit den boze.”

Homeproved steunt zelfs volledig op de community van bouwers en verbouwers: zij kennen op basis van hun ervaring scores toe aan aannemers. Bouwbedrijven kunnen dat systeem in principe niet saboteren door zichzelf te quoteren, want Homeproved controleert alle beoordelingen op hun echtheid. “We verifiëren e-mailadressen en gaan na of er een vriendschappelijke of professionele band is tussen de beoordelaar en het bouwbedrijf. Bij twijfel doen we bijkomende checks.”

Beroepsorganisaties kijken mee

Wanneer de aannemer lid is van een beroeps- of sectororganisatie, is dat een extra troef. Via de website Build Your Home kunt u op zoek naar een geschikte vakman die aangesloten is bij Embuild, de nieuwe naam van de Confederatie Bouw. Bouwbedrijven met fiscale of sociale schulden worden hier uitgesloten. U kunt de database doorzoeken volgens verschillende criteria, zoals regio en specialisatie.

Construction Quality is eveneens een onlineplatform van Embuild en enkele andere partners, maar dat initiatief gaat nog een stapje verder. Het laat u zoeken naar aannemers die een onafhankelijk kwaliteitslabel kregen.

Vind Uw Aannemer is een initiatief van de beroepsorganisatie Bouwunie. De databank met leden is doorzoekbaar op trefwoord, naam en regio. Wij hebben evenwel de indruk dat de initiatiefnemers de kwaliteitscheck vooral aan de eindgebruiker overlaten. Op de website vindt u uitgebreide tips en tools om een bouwbedrijf onder de loep te nemen.

Kruispuntbank van Ondernemingen

Zelf de betrouwbaarheid en de solvabiliteit van aannemers controleren, kan ook. Er bestaan verschillende websites die u daarbij kunnen helpen. Wij maakten een selectie.

Check alvast de inschrijving van een bouwprofessional in de officiële Kruispuntbank van Ondernemingen van de federale overheidsdienst Economie, om na te gaan of hij over de vereiste ondernemersvaardigheden beschikt. U kunt hier op verschillende manieren een bedrijf opzoeken: op basis van de firmanaam, het ondernemingsnummer of het adres. Dat is handig, want soms schrijven zaakvoerders zich in onder hun persoonlijke naam, waardoor u geen resultaat krijgt als u zoekt op de bedrijfsnaam.

De Kruispuntbank van Ondernemingen laat u ook de officieel aangegeven activiteiten en toelatingen checken. Stelt u vast dat een zogezegde aannemer in de databank gelinkt is aan een totaal andere sector, dan moet er meteen een alarmbel afgaan. Wanneer hij wél actief blijkt in de bouwsector, kunt u ervan op aan dat de FOD Economie de nodige controles heeft uitgevoerd die de beroepsvaardigheden garanderen.

Check ook deze bronnen

De Balanscentrale van de Nationale Bank geeft u een inkijk in de financiële toestand van een aannemer. Laat u desnoods bijstaan door uw boekhouder of uw bankier. De Databank van Handelsvennootschappen kan bepaalde onregelmatigheden aan het licht brengen. Als bijvoorbeeld blijkt dat een jaarrekening nog niet werd neergelegd, kan dat een teken aan de wand zijn.

Op de website Checkinhoudingsplicht.be kunt u makkelijk nagaan of een aannemersbedrijf schulden heeft bij de overheid. U tikt zijn ondernemingsnummer in (zonder spaties of puntjes), en na een klik op de ‘Check’-knop krijgt u voor zowel de fiscale als de sociale schulden een groen of een rood scherm te zien. Is alles groen, dan is alles oké. Een rood scherm is een alarmsignaal. Let wel: deze website heeft enkel informatie over sociale schulden van bedrijven met personeel, en niet van aannemers die zelfstandig werken.

Kijk eventueel ook op de websites FaillissementsDossier.be en Faillissementen.com: dat zijn allebei Nederlandse initiatieven, maar u vindt er ook informatie terug over Belgische bedrijven. Mogelijk vindt u hier gegevens over eventuele opschortingen en schuldsaneringen bij aannemers die actief zijn in ons land.