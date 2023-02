Wat goedkopere woningmarkt lokt opmerkelijk meer jonge gezinnen

In 2022 daalde het aantal nieuwe vastgoedkredieten in België met 5 procent. De reële prijs van de woningen ging omlaag. Er is wel een groot prijsverschil tussen zuinige woningen en energieslurpers. BNP Paribas Fortis telde onder zijn klanten opvallend meer jonge gezinnen op zoek naar een woning.

BNP Paribas Fortis maakte de cijfers over zijn hypothecaire kredietportfolio van vorig jaar bekend. De bank stelde grote prijsverschillen vast naarmate de EPC-waarde (energieprestatiecertificaat) van de aangekochte huizen varieerde. Jean-Francois Thilly, expert hypothecaire kredieten van de bank: “De noodzaak van de prijzen onder controle te houden in het licht van de inflatie, zet toekomstige eigenaars ertoe aan veel meer aandacht te besteden aan de energieprestaties van de gebouwen.” Dat vertaalt zich in de aankoopprijs van die woningen. “Bij gelijkwaardige criteria noteren we een prijsverschil van 80.000 euro tussen een woning met een A-label en een energiezeef.”

De aankoop van een woning met een waarde van A of A+ is gemiddeld 54.000 duurder dan die met een D-waarde, berekende de bank. Met die laatste betaalt een gezin jaarlijks gemiddeld 2.446 euro aan energie. De zuinigste woningen kosten een gezin elk jaar gemiddeld slechts 489 euro. Over twintig jaar is dat een besparing van 44.255 euro (tegen 3,2% rente).

Minder renovatiekredieten

Bij de bank, goed voor één op vier woningkredieten in België, steeg het totaalbedrag aan hypothecaire kredieten met 4 procent. In 56 procent van de dossiers betrof de transactie de aankoop van een bestaande woning. De bank financierde in 21 procent van de dossiers de aankoop van een nieuwe woning. Het gemiddelde leenbedrag was 235.000 euro. Renovatie was goed voor 23 procent van de kredietdossiers. Dat is een daling met 9 procent. Het ontleende bedrag voor een renovatie steeg vorig jaar wel met 17 procent (95.000 euro). Eén op de drie renovatiekredieten is bestemd voor een energiebesparende investering.

De jonge gezinnen werden sterker actief op de woningvastgoedmarkt. Eén op de vier dossiers bij BNP Paribas Fortis werd vorig jaar opgemaakt voor min-dertigers, een stijging met 10 procent. Het gemiddelde leenbedrag was 216.000 euro, met een maandlast van 980 euro over 223 maanden. Bij de 55-plussers nam de appetijt af. Slechts 7 procent van de kredieten werd toegezegd aan de babyboomers (-2%). Zij ontleenden gemiddeld 210.000 euro over 114 maanden, met een maandlast van 1.002 euro. Per dossier werd bij de bank gemiddeld 203.000 euro ontleend over een periode van 223 maanden, met een maandbedrag van 956 euro. De gemiddelde schuldgraad bedroeg slechts 39 procent.

Rentestijging

Er werden vorig jaar in heel het land voor 42,8 miljard hypothecaire kredieten afgesloten, een stijging met 3 procent. Het ging om 255.000 dossiers (-5%). In Vlaanderen ging het in 73 procent van de transacties om een woonhuis. In Brussel was dat minder het geval (64%), terwijl in Wallonië relatief minder appartementen werden verkocht (15%).

Vorig jaar werd gekenmerkt door een rentestijging van 1,33 naar 3,65 procent (rentevast over vijf jaar). Het overgrote deel van de gezinnen koos bij BNP Paribas Fortis voor een vaste formule (87%). Als een gezin 632 euro per maand kan afbetalen, betekende dit dat het eind 2022 108.000 euro kon lenen (tegen 3,65%). Eind 2021 was dat met hetzelfde afbetalingsbedrag 25.200 euro meer.

Voor dit jaar voorspelt BNP Paribas Fortis nog een lichte rentestijging en wordt een inflatie verwacht van 2 tot 4 procent in de komende jaren. Tim Spellemans, expert hypothecaire kredieten: “In het algemeen verwachten we dat de prijzen op de vastgoedmarkt lichtjes zullen dalen. De verschillen in energieprestatie zullen echter steeds meer voelbaar zijn in de prijzen.”