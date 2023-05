‘Waardevast of toch liever betaalbaar vastgoed?’

We hebben in dit landje een rotsvast vertrouwen in vastgoed. Woningprijzen kunnen alleen maar stijgen, is de opvatting. Jaar na jaar krijgt de vastgoedminnende Belg gelijk. Ook in deze editie van de Vastgoedgids: de nieuwste statistieken tonen dat huizen, appartementen en bouwgronden opnieuw duurder zijn geworden.

Nochtans krijgt de markt veel tegenwind. De rente is fors gestegen en een daling lijkt er niet meteen aan te komen. Bouwen is door de piekende grondstoffenprijzen flink duurder geworden. En de energiecrisis heeft de verborgen kosten van energieverslindende panden blootgelegd. De gevolgen laten zich voelen in de verkoopactiviteit. Vooral de nieuwbouwmarkt heeft het moeilijk. Projectontwikkelaars wikken en wegen hoe ze de toegenomen kosten kunnen verrekenen zonder potentiële kopers al te veel af te schrikken.

Maar de prijzen geven geen krimp. Bij ons toch niet. In tal van Europese landen incasseerden de woningprijzen wél een ferme tik. Onze stabiele markt is een zegen. Het behoedt wonen, een basisbehoefte, tegen speculatie.

Of laten we ons collectief in slaap wiegen? De rustige vastheid van onze woningmarkt krijgt een knauw als we ook de inflatie in rekening brengen. Is vastgoed dan nog wel zo’n waardevaste belegging?

Aan de andere kant: een adempauze in de prijsontwikkeling is voor jonge mensen meer dan welkom. Kan compacter bouwen helpen om de prijs te drukken? Of moeten we het over een andere boeg gooien? Is de woning uit de fabriek de toekomst? Die vragen hebben we voor deze Vastgoedgids voorgelegd aan deskundigen.