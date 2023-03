Makelaarsnetwerk ERA wil tegen 2030 10 procent van de nieuwbouwmarkt veroveren

Het makelaarsnetwerk ERA richt een nieuwe afdeling op: ERA Projects. Die moet projectontwikkelaars ondersteunen om hun nieuwbouwprojecten vlotter te verkopen.

Tegen 2030 wil ERA Belgium jaarlijks 8.000 nieuwbouwunits of 10 procent van het aanbod in portefeuille hebben. Vorig jaar verkocht het vastgoedmakelaarsnetwerk slechts 850 nieuwbouwwoningen, of 3 procent van het totaal, vooral van kleinere aannemers.

“Als grootste residentiële makelaar van het land kunnen we de promotoren een sterke verkoopsmachine aanbieden”, stelt CEO Johan Krijgsman (ERA Belgium). “Daar is nood aan, want de nieuwbouwmarkt slabakt wat na een sterke periode, toen projecten op enkele maanden waren uitverkocht. Een promotor moet vandaag actief achter elke klant, en wij kunnen daarbij helpen.”

Krijgsman getuigt dat zijn makelaars vandaag al kandidaat-kopers van instapklare woningen van mening laten veranderen, en dat ze dan een nieuwbouwappartement aankopen. “In bepaalde regio’s zijn er amper kwaliteitswoningen te vinden op de secundaire markt”, weet hij. “Wij kunnen heel wat kopers overtuigen om toch voor nieuwbouw te gaan, hoewel ze aanvankelijk dachten dat die panden te klein zijn. Omdat nieuwbouw echter technisch perfect is, is het even comfortabel als een grotere bestaande woning. En bovendien zijn in een beperktere ruimte de stookkosten lager. Veel aannemers weten dat we aan crossselling doen bij de kandidaat-kopers en we een uitstekende commerciële tussenpersoon kunnen zijn voor hun producten.”

Van tussenpersoon naar adviseur

ERA speelt ook steeds meer een actieve rol om investeerders aan te trekken voor nieuwbouwappartementen. Actieve investeerders in vastgoed worden in mei en oktober gecontacteerd met de vraag of ze opnieuw interesse hebben. “In die maanden hebben ze net dividenden ontvangen of werken ze aan de afsluiting van de boekhouding en zijn kosten welkom”, weet Krijgsman. “Door op hun vraag te anticiperen zijn we geëvolueerd van vastgoedtussenpersoon naar vastgoedadviseur en vertrouwenspersoon.”

Krijgsman wijst er bovendien op dat heel wat projectontwikkelaars hun verkoopsteam hebben moeten ontslaan omdat het gewoon niet rendeerde in het huidige vastgoeddipje. Als de markt weer wat aantrekt, hoopt ERA Projects een graantje te kunnen meepikken. “Veel promotoren zullen ervoor opteren om de vaste personeelskosten in te ruilen voor variabele kosten”, voorspelt hij. “Ze zijn ook bereid wat marge in te leveren in ruil voor commercieel comfort.” ERA Belgium zal voor de verkoop van nieuwbouw een makelaarsloon aanrekenen van 2 tot 3 procent, afhankelijk van de grootte van het project en de marketinginspanning die moet worden geleverd voor de projectontwikkelaar (naast de zuivere verkoop). ERA wil 10 procent van de nieuwbouwverkopen voor zich nemen. Dat is toch wel heel ambitieus. “Wij hebben niet te gewoonte om aan marketing te doen door hard te roepen”, weerlegt Krijgsman, die momenteel voor 100 procent eigenaar is van ERA Belgium. “Toen ik mij vier jaar geleden bij ERA inkocht, stelde ik de ambitie om de stabiele jaaromzet van 31 miljoen euro per jaar in 2014-2018 tegen 2025 omhoog te krikken naar 50 miljoen.