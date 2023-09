Huurprijzen maken een inflatiesprongetje

Op de koopmarkt stokt de prijsevolutie, maar krapte en inflatie duwen de huurprijzen nog altijd hoger. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de CIB-Huurbarometer.

De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen steeg in de eerste jaarhelft van 824 euro naar 853 euro, een klim van 3,5 procent. Dat is opvallend meer dan in de voorbije jaren. Voor 2022 bedroeg de hoogste stijging in een halfjaar 1,8 procent.

De verklaring ligt voor de hand: de hoge inflatie sijpelt met enige vertraging door in de huurprijzen. Het CIB, een belangenvereniging voor de vastgoedsector, heeft het over een nieuwe context. De CIB-Huurbarometer is overigens enkel gebaseerd op nieuw afgesloten huurcontracten, niet op lopende contracten, en weerspiegelt dus geen huurindexaties.

Het voorbije halfjaar zijn drie mijlpalen bereikt: 900 euro als gemiddelde huurprijs voor rijwoningen, 850 euro voor alle woningtypes samen en 800 euro voor appartementen. Vooral op de appartementenmarkt zitten de huurprijzen in de lift. Wie nu een appartement zoekt, zal gemiddeld 810 euro betalen. Het duurde 2,5 jaar om van 700 euro naar 750 euro huur te evolueren. De sprong van 750 naar 800 euro nam slechts anderhalf jaar in beslag. “Het illustreert de nieuwe realiteit”, stelt Kristophe Thijs, directeur Communicatie van CIB. Na een dipje in de eerste jaarhelft van 2022 tonen de huurprijzen van studio’s ook een forse prijsopstoot van 14,4 procent.

De huurprijsevolutie van huizen verloopt trager. En op de villamarkt tonen de cijfers van het CIB zelfs een stevige prijsdaling (-14,4%). “Het verschil in de prijsevolutie tussen huizen en appartementen heeft deels te maken met het aandeel van nieuwbouw in het aanbod”, duidt Kristophe Thijs. “Er komen relatief veel nieuwbouwappartementen op de huurmarkt, terwijl nieuwe rijwoningen zelden op de huurmarkt worden aangeboden.”

Lees verder onder de grafiek

Antwerpen is de duurste centrumstad

Vlaams-Brabant blijft met voorsprong de duurste Vlaamse provincie om te huren. De gemiddelde huurprijs klom er van 974 naar 1.012 euro. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen de huurprijzen nog wel een stuk hoger: de gemiddelde huurprijs steeg er met 3,3 procent tot 1.188 euro. West-Vlaanderen blijft de goedkoopste huurmarkt van Vlaanderen. De gemiddelde huurprijs bedraagt er 783 euro. Uit de verdeling van de verhuringen naar woningtypologie blijkt dat Antwerpen de meest ‘verappartementiseerde’ huurmarkt heeft en West-Vlaanderen de minste. In West-Vlaanderen worden van alle provincies de meeste rijwoningen verhuurd.

Op stedelijk niveau komt Antwerpen naar voren als de duurste huurmarkt. De gemiddelde huurprijs voor een appartement klom er naar 1.000 euro. Leuven volgt op de tweede plaats met een huurprijs van 971 euro. Opvallend is dat Mechelen (884 euro) over Gent (872 euro) springt naar de derde plaats.

Krappe markt

Volgens Kristophe Thijs tonen de stijgende huurprijzen ook aan dat de druk op de huurmarkt toeneemt. “We stellen vast dat de kleine beleggers afhaken, onder meer omdat enkele fiscale voordelen worden afgebouwd”, zegt hij. “Dat is jammer, want onze huurmarkt heeft die particuliere belegger nodig. Uiteindelijk zijn de huurders de dupe van een krappe huurmarkt. De vraag neemt ook nog toe. Wie vandaag een pand in verhuur brengt, is zo goed als verzekerd van een huurder.”

Dat bevestigt ook Johan Heylen, de zaakvoerder van Heylen Vastgoed. “Er is een gigantische vraag op de huurmarkt”, zegt hij. “Panden die een beetje in orde zijn, worden dan ook heel snel verhuurd. In de meeste steden is de vraag veel groter dan het aanbod. En dan weet je dat ook de prijzen omhoog zullen gaan.”

Zijn de verhuurders dan de winnaars op de huidige woningmarkt? “Je mag dat niet veralgemenen”, antwoordt Heylen. “Verhuurders van energiezuinige panden zitten inderdaad in een comfortabele positie. Voor de eigenaars van verouderde panden is het een ander verhaal. Die mensen zullen vroeg of laat moeten investeren in een energetische renovatie. Of ze kunnen hun pand verkopen. Dat is soms een moeilijke afweging.”