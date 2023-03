Notarisbarometer: ‘Enkel academici en expats kunnen zich nog een deftig huis in Leuven veroorloven’

Leuven is de duurste provinciehoofdstad om een huis te kopen. Voor appartementen spant Gent de kroon. Hasselt is in alle woningsegmenten de goedkoopste, blijkt uit de Notarisbarometer. In het afgelopen jaar kochten vooral mensen van 31 tot 50 jaar huizen en appartementen in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven.

Van alle Vlaamse provinciehoofdsteden is Leuven de duurste voor huizen, blijkt uit de Notarisbarometer over de woningprijzen van 2022. In deze stad is de gemiddelde prijs voor een woonhuis 443.461 euro, op afstand gevolgd door Gent (373.879 euro), Hasselt (363.224 euro), Antwerpen (362.251 euro) en Brugge (356.776 euro). “Dat is voor een gemiddeld gezin toch een enorm bedrag”, aldus notaris Helena Verwimp die in Vlaams-Brabant actief is. “Het gevolg is dat de kwaliteitswoningen in Leuven minder dan elders aan de lokale bevolking worden verkocht. Academici die blijven hangen en expats van bedrijven zoals Imec kopen er de mooiste panden op en stuwen de prijs naar omhoog. Het gevolg is ook dat gezinnen die niet kunnen kopen, terechtkomen op de Leuvense huurmarkt, die op haar beurt oververhit geraakt.”

Voor appartementen is de kloof tussen de duurste provinciehoofdstad Gent (311.084 euro) met de rest van Vlaanderen minder afgetekend. Leuven is wat goedkoper met een gemiddelde prijs van 305.887 euro, gevolgd door Brugge (279.565 euro), Hasselt (261.348 euro) en Antwerpen (251.727 euro).

Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant is de duurste provincie voor huizen (401.380 euro, +6,7% sinds 2021) en appartementen (287.403 euro, +8,2%). De prijs in Leuven ging er vorig jaar sterk op vooruit (+12,4% naar 305.887 euro). Dat was wat minder het geval voor woonhuizen (+7,1%). Een koper van een huis in Leuven was gemiddeld 38,3 jaar, die van een appartement wat ouder (42,9). In beide segmenten waren kopers van 31 tot 50 jaar het meest actief (respectievelijk 55% en 46%). 65-plussers kochten 6 procent van de appartementen in Leuven, maar ze verwierven wel de duurste eenheden met een gemiddelde prijs van 351.084 euro.

West-Vlaanderen

West-Vlaanderen was de tweede duurste provincie voor appartementen (283.847 euro, +6,9%), maar de gemiddelde prijs wordt sterk opgetrokken door de eenheden aan de kust. Voor huizen is het immers de op één na goedkoopste provincie (314.967 euro). De prijzen gingen er vorig jaar licht naar beneden (-1,5%). Het aantal transacties kreeg de grootste klap van Vlaanderen: -3,4 procent.

In 2022 was de koper van een huis in Brugge gemiddeld 38,5 jaar, veel jonger dan die van een appartement (45,3). In de andere Vlaamse provinciehoofdsteden lag de gemiddelde leeftijd lager. In beide segmenten waren de meeste kopers 31 tot 50 jaar oud (52% voor de huizen en 39% voor de appartementen). Eén op de zes kopers in Brugge was 51 tot 65 jaar. Zij kochten er de duurste huizen (393.099 euro). In de appartementen was hun aandeel 11 procent. Ze kochten ook de duurste appartementen (356.772 euro). Kopers van 30 jaar of jonger kochten de goedkoopste appartementen (228.899 euro). In Brugge steeg de prijs van dit segment met 9,1 procent, wat minder dan de appartementen (8,2%).

Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen was de enige provincie waar het aantal vastgoedtransacties vorig jaar toenam. Het prijkt op de derde plaats van de provinciehoofdsteden voor de duurste aankoop van een appartement (267.943 euro, +7,4%) en huizen (334.630 euro, +9,3%). De appartementen in Gent stegen het sterkste van alle provinciehoofdsteden (12,5%), terwijl de stijging van de huizen er het laagste was (+4,8%). Gent verwerkte voor appartementen én huizen de sterkste stijging voor provinciehoofdsteden (+9,3% en +12,5%). In 2022 was de koper van een huis in Gent gemiddeld 35,9 jaar, het laagste van alle provinciesteden. Voor appartementen was de gemiddelde leeftijd heel wat hoger: 41 jaar. Meer dan de helft van de kopers van een huis was 31 tot 50 jaar (55,2%), iets minder dan de kopers van een appartement (46%). 65-plussers kochten de duurste appartementen, met een gemiddelde prijs van 346.536 euro.

Antwerpen

De provincie Antwerpen is op Limburg na de goedkoopste provincie voor appartementen (257.542 euro, +6,7% tegenover 2021). Voor huizen is het de derde duurste provincie (377.582 euro), met een redelijke hoge prijsstijging vorig jaar (9%). In de hoofdstad stegen de prijzen van huizen vorig jaar met 10 procent en die van appartementen met 7 procent. In 2022 was de koper van een huis in de stad Antwerpen gemiddeld 36,1 jaar oud. De grootste groep van de kopers van een huis was 31 tot 50 jaar (61%). Dat geldt ook voor de appartementen, hoewel hun aandeel niet zo groot was (41%). Zij betaalden gemiddeld 363.392 euro voor een huis.

De koper van een appartement in de stad Antwerpen was gemiddeld 38 jaar oud. In de andere provinciehoofdsteden lag de gemiddelde leeftijd een stuk hoger. Opvallend: jonge kopers (30 jaar oud of jonger) hadden een aandeel van 39 procent op de Antwerpse appartementenmarkt. Dat is het hoogste aandeel in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden. In 2022 betaalden jonge kopers gemiddeld 249.742 euro voor een appartement in de stad. 65-plusser hadden een aandeel van 4 procent en kochten de duurste appartementen in de stad, met een gemiddelde prijs van 283.627 euro.

Limburg

Limburg is de goedkoopste provinciehoofdstad voor appartementen (234.189 euro, +4,6% in één jaar) en huizen (296. 266 euro, +8,9%). In de hoofdstad was de stijging 5,6 procent voor appartementen en 14 procent voor huizen, de hoogste in alle provinciehoofdsteden.

Een koper van een huis in Hasselt was gemiddeld 37,1 jaar, veel ouder dan die van een appartement (42,6). 55 procent van de kopers van een huis en 39,3 procent van een appartement waren 31 tot 50 jaar oud. Kopers van 51 tot 65 jaar kochten de duurste woningen, met een gemiddelde prijs van 462.226 euro.