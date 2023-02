(Energie)renovaties: dit kan je zonder vergunning doen

Volgens een analyse van professor Johan Albrecht van de UGent, waarover verschillende kranten berichten, hebben de hoge energieprijzen geen significant effect gehad op het aantal vergunde renovaties. Maar Embuild Vlaanderen waarschuwt voor overhaaste conclusies over de reacties van huishoudens op de gestegen energieprijzen: mensen kunnen immers heel wat renoveren zonder vergunning. Trends helpt u graag op weg.

Zonnepanelen plus, eventueel, een thuisbatterij

Voor zonnepanelen heeft u bijvoorbeeld geen vergunning nodig, als u zich aan bepaalde voorwaarden houdt. In Vlaanderen werden in 2022 bijna 100.000 zonnepaneelinstallaties geplaatst en 33.258 premie-aanvragen voor een thuisbatterij ingediend.

Lees meer:

Isolatie, nieuwe ramen en een warmtepomp

Daarnaast blijkt uit een enquête van Embuild Vlaanderen en Techlink dat aannemers actief in isolatiewerken, nieuwe beglazing en de installatie van warmtepompen en pv-panelen geconfronteerd worden met volle orderboekjes en langere wachttijden.

Lees meer:

Geen geld om te renoveren? Check premies en andere steun

Volgens cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet bedroeg het aantal kredieten voor renovatie in België in het vierde kwartaal van 2022: 10.464. Dit is een kleine daling vergeleken met het vierde kwartaal 2021: 12.856. Maar in september 2022 lanceerde de Vlaamse Regering de Mijn Verbouwlening, die al een groot succes kende.

Lees meer: