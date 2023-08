Bouwgrond fors duurder sinds 2019

De rush op vastgoed tijdens de coronacrisis liet zich ook voelen op de bouwgrondmarkt. In de coronajaren 2020 en 2021 klom de bouwgrondprijs jaarlijks met meer dan 8 procent.

Bouwgrond kost in België gemiddeld 180 euro per vierkante meter. Op jaarbasis steeg de vierkantemeterprijs met 3,45 procent. Dat blijkt uit een analyse van het vastgoeddataplatform Realo. Voor de prijsberekeningen baseert Realo zich op de vraagprijzen in zoekertjes. Maar data-analist Fabrice Luyckx benadrukt dat Realo die ruwe data bewerkt met een statistisch model dat rekening houdt met specifieke kenmerken van bouwgrond zoals de oppervlakte en de vorm. Projectgronden worden ook uit de dataset gezuiverd.

De gemiddelde prijs voor België verhult grote regionale verschillen. In Vlaanderen kostte een bouwgrond in het tweede kwartaal van dit jaar 245 euro per vierkante meter, terwijl dat in Wallonië slechts 114 euro was. Bouwgronden in Wallonië zijn doorgaans ook veel groter: een gemiddelde bouwgrond in Wallonië meet bijna 1.200 vierkante meter, tegenover 725 vierkante meter in Vlaanderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er volgens Realo onvoldoende bouwgronden om er betrouwbare cijfers over te kunnen delen.

Corona-effect

Realo verzamelt en analyseert al sinds 2014 data over de prijzen van bouwgronden. Vooral de laatste jaren zag het een sterke prijstoename op de bouwgrondmarkt. Sinds 2019 klom de prijs van bouwgrondprijs met 27 procent. In 2020 en 2021 noteerde Realo jaarlijkse prijsstijgingen van meer dan 8 procent. Ter vergelijking: tussen 2014 en 2019 steeg de bouwgrondprijs jaarlijks met 6 procent. Fabrice Luyckx wijst op de coronacrisis als verklaring voor de recente prijsspurt. Mensen gingen door de pandemie vaker op zoek naar vastgoed met meer (buiten)ruimte. De prijsevolutie van bouwgrond sinds 2019 ligt overigens beduidend hoger dan die van huizen (+17%) en appartementen (+15 %).

In 2023 lijkt de prijsevolutie van bouwgrond wat te stokken, maar Fabrice Luyckx denkt dat dit een tijdelijk fenomeen is. “Sinds de jaren negentig is het aantal beschikbare bouwgronden op de markt in een constant tempo blijven dalen, zowel in Vlaanderen als Wallonië. Bovendien zal de aangekondigde bouwshift in Vlaanderen er verder voor zorgen dat minder percelen nog als bouwgrond kunnen worden gebruikt, wat de druk op de markt nog zal verhogen.”

Duur Oost-Vlaanderen

Net zoals op de woningmarkt blijft de Vlaamse Ruit (Brussel-Antwerpen-Gent-Leuven) het duurste gebied in België om een bouwgrond te kopen. Opvallend is dat bouwgrond in Oost-Vlaanderen bijna evenveel kost (272 euro per vierkante meter) als in het doorgaans duurdere Vlaams-Brabant (274 euro). Limburg is in het Vlaams Gewest afgetekend de goedkoopste provincie (176 euro). Knokke-Heist is de duurste gemeente van het land met een vierkantemeterprijs van 671euro. In Wallonië vallen de relatief hogere prijzen in Henegouwen op (gemiddeld 110 euro per vierkante meter), terwijl die provincie altijd als goedkoopste eindigt op de woningmarkt. De provincie Namen is nu de goedkoopste Waalse provincie voor bouwgrond, met 89 euro per vierkante meter.