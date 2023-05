Appartement tot 50 procent duurder als het zeezicht biedt: bekijk de cijfers per kustgemeente

Wat het centrum voor een stad is, is de zeedijk voor een kustgemeente: de beste locatie, met daaraan ook een meerprijs verbonden. De prijsstatistieken van de notarissen bevestigen dat.

Tegenover een mediaanprijs van 230.000 euro voor de totale kustmarkt staat een mediaanprijs van 269.000 voor appartementen aan de zeedijk.

In Knokke is het prijsverschil het meest uitgesproken: 867.500 euro tegenover 527.750 euro, of 51,5 procent duurder. Ook in Nieuwpoort (+44,1%) en Koskijde (+43,7%) moet u rekenen op een forse meerprijs voor zeezicht.

Opvallend: in Oostduinkerke ligt de mediaanprijs op de zeedijk lager dan die van de Oostduinkerkse appartementenmarkt in zijn geheel. “De zeedijk in Oostduinkerke is echt een micromarkt met soms erg weinig transacties op jaarbasis”, duidt notaris Bart Van Opstal. “Als dan in een jaar alleen oudere en kleinere appartementen verkocht worden, kan dat uitzonderlijk resulteren in een relatief lage mediaanprijs.”

