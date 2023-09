Amavi Capital: ‘Er is geen algemene crisis in proptechsector’

De crisis in het vastgoed zet ook een rem op de groei in de sector van vastgoedtechnologie, ook wel proptech genoemd. Er moet bespaard worden en durfkapitalisten kijken plots veel kritischer naar de veelbelovende sector. Maar dat biedt ook kansen, stelt de proptechinvesteerder Amavi Capital, die onlangs een Zweedse sectorgenoot overnam.

Een verdubbeling van het aantal bedrijven in de portefeuille én een stevige voet tussen de deur van de belangrijke Scandinavische markt. Met de overname van het Zweedse SF Ventures zet het Belgische Amavi Capital zijn ambities als pan-Europese proptechinvesteerder kracht bij. De portefeuille van het Amavi Proptech Fund, dat focust op scale-ups, telt nu 22 bedrijven. Het fonds heeft zo’n 70 miljoen euro te besteden. “Met de overname van SF Ventures is nu ongeveer de helft geïnvesteerd”, zegt managing partner Arne Allewaert. In 2020 stond hij samen met Frédéric Van den Weghe aan de wieg van Amavi Capital. De andere medeoprichters zijn de projectontwikkelaars Kristof Vanfleteren en Davy Demuynck (co-CEO’s van ION), de techondernemer Jonas Dhaenens en de ondernemer-investeerder Paul Thiers.

SF Ventures is gevestigd in Stockholm. De twee oprichters van het bedrijf, Andreas Nordgren en Richard Lindqvist, blijven aan boord en zullen de Scandinavische vestiging van Amavi Capital leiden. “We broedden al langer op plannen voor een tweede, buitenlands kantoor”, zegt Arne Allewaert. “We keken daarvoor onder meer naar Londen, maar ook de Scandinavische landen stonden op onze radar. Met de kans om SF Ventures over te nemen, vielen de puzzelstukjes plots in elkaar. We moesten ons team sowieso uitbreiden. En als je je lokaal kunt verankeren in een strategisch belangrijke regio, is dat natuurlijk mooi meegenomen.”

Waarom is Scandinavië een interessante markt voor Amavi Capital? “De Scandinavische landen combineren een sterke appetijt voor digitalisering met een groot bewustzijn rond duurzaamheid”, antwoordt Arne Allewaert. “Dat geldt er ook voor de vastgoedsector, waar men veel verder staat in het omarmen van technologische oplossingen.”

Vier criteria

Allewaert vermeldt het energie-optimalisatiebedrijf Myrspoven als een van de pareltjes in de portfolio van SF Ventures. “Myrspoven optimaliseert de koeling en de verwarming van kantoorgebouwen door rechtstreeks in te grijpen op het buildingmanagementsysteem”, vertelt Allewaert. Op die manier kunnen kantoorgebruikers soms tot 30 procent besparen. Het is niet het enige bedrijf met zo’n aanbod, maar zijn marktaanpak is uniek. Myrspoven werkt bijvoorbeeld samen met Schneider Electric, een van de marktleiders in buildingmanagementsystemen, om samen hun klanten wereldwijd te bereiken. Dat is een heel efficiënte manier om te groeien.”

Of een proptechbedrijf al dan niet zo’n performant toegangskanaal heeft tot potentiële klanten is een van de vier grote criteria die Amavi Capital hanteert bij de beoordeling van investeringsdossiers. “We gaan ook altijd op zoek naar bedrijven met een businessmodel dat een grote nood voor hun klanten invult”, zegt Allewaert. “Een lage instapdrempel is ook cruciaal. Want als het product, de implementatie of het verkoopproces te ingewikkeld is, dan haken potentiële klanten al snel af. Tot slot hechten we ook veel belang aan het team. Zeker in de huidige marktsituatie kunnen mensen met ervaring een enorm verschil maken. In een team dat al enkele crisissen heeft meegemaakt, zal minder snel paniek ontstaan.”

Einde van de excessen

Van een paniekstemming is nog geen sprake in de proptechsector, maar de marktomstandigheden zijn wel veel minder gunstig dan een jaar geleden. Dat heeft uiteraard veel te maken met de crisis in de vastgoedsector, waarmee proptech verstrengeld is. “We kunnen niet ontkennen dat proptechbedrijven het lastiger hebben”, zegt Allewaert. “In de vastgoedsector moeten nu vooral veel brandjes geblust worden. De focus is dus verschoven, maar dat treft vooral proptechbedrijven met een optioneel aanbod, een nice to have. Als je een oplossing hebt voor een fundamenteel probleem, dan zit je in een veel gunstigere positie. Efficiëntieverbeteringen en duurzaamheid, de onderliggende trends waar wij op mikken, zijn nu nog relevanter dan vroeger.”

Maar er vloeit wel aanzienlijk minder durfkapitaal naar proptechbedrijven. Het Center for Real Estate Technology & Innovation noteerde in augustus een daling van 73 procent op jaarbasis. Allewaert vindt het einde van de euforie rond proptech niet per se een slechte zaak. “Alle initiatieven die iets met technologie, digitalisatie en vastgoed te maken hadden, kregen tot voor kort heel vlot middelden. Er was veel geld en het geld was goedkoop. Dat leidt soms tot excessen en die gaan er nu uit. Betekent dat dat er geen geld meer vloeit naar start- en scale-ups in proptech? Nee. Ik zie een parallel met de vastgoedsector. Daar is ook geen algemene correctie aan de gang. Vastgoed op goede locaties doet het nog altijd goed.”

De bedrijven in de portefeuille van Amavi Capital zijn volgens Allewaert goed gewapend om deze crisis te doorstaan. “Bij sommige bedrijven hebben we wel serieus in de kosten gesneden. In de huidige markt moet je heel efficiënt omgaan met de cash. Die efficiëntie verhogen is voor een deel ook onze rol. De meeste bedrijven in onze portefeuille draaien ongeveer break-even en enkele zijn al winstgevend. Een deel beschikt ook over een mooie cashbasis. Dat levert in situaties als nu, als de markt in een kramp schiet, ook opportuniteiten op. Zo heeft Casafari, een dataspecialist en een van meest beloftevolle bedrijven in onze portefeuille, een interessante Duitse sectorgenoot kunnen overnemen.”

Thematisch is er volgens Arne Allewaert vooral veel potentieel voor bedrijven die fundamenteel kunnen bijdragen aan het verduurzamen van bestaand vastgoed. “De regelgeving is in eerste instantie altijd sterk gericht geweest op nieuwbouw”, zeg hij. “Maar de Europese 2050-doelstellingen vereisen dat ook het bestaande patrimonium aangepakt wordt. Vandaag haalt ongeveer de helft van de woningen in Europa een energiescore die vergelijkbaar is met ons EPC-label D. In tien jaar moeten er meer dan 100 miljoen woningen energetisch gerenoveerd worden. Hoe kan dat lukken, als we dat niet efficiënter aanpakken? Daar ligt dus nog een gigantische opportuniteit voor proptechbedrijven.”

‘De Belgische vastgoedmarkt is misschien nog te old-school’ Slechts één Belgisch bedrijf zit in de portefeuille van Amavi Capital. Is dat niet teleurstellend weinig voor een proptechinvesteerder met voornamelijk Belgische aandeelhouders en met een hoofdkantoor in Nazareth bij Gent? “We vinden dat ook wel jammer”, reageert Arne Allewaert. “Eerlijk gezegd, heb ik er geen sluitende verklaring voor. We bekijken wel behoorlijk wat dossiers van Belgische proptechbedrijven. Vaak gaat het echter om jonge, nog wat immature bedrijven, terwijl wij mikken op scale-ups. Vinden die jonge bedrijven dan te weinig tractie in de Belgische vastgoedmarkt, omdat die toch nog te old-school is? Het zou kunnen.” Het Belgische bedrijf in de Amavi-portefeuille is Shayp. Met artificiële intelligentie verbetert de onderneming het waterbeheer- en -gebruik in gebouwen.