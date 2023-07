‘1,19 miljoen Belgen hebben tweede eigendom’

BNP Paribas Fortis schat op basis van het aantal tweede verblijven, aangegeven via de belastingaangifte, dat 1,19 miljoen Belgen meerdere eigendommen heeft. De grootste bank van ons land stelt wel vast dat de interesse in 2022 is afgenomen.

Bijna een op de drie leningen bij BNP Paribas Fortis was vorig jaar bestemd voor de aankoop van een tweede verblijf. Het kan daarbij gaan om een tweede verblijf voor eigen gebruik of voor verhuur in binnen- of in buitenland.

Het aantal dossiers voor tweede verblijven nam in 2022 ongeveer 9 procent af, ten opzichte van 2021. Dat leert de barometer van de tweede verblijven die BNP Paribas Fortis vandaag publiceert op basis van zijn kredietportefeuille. In de periode 2018 tot en met 2022 was er een groei van het aantal dossiers met 7,5 procent.

België boven

BNP Paribas Fortis stelt vast dat negen op de tien hypothecaire leningen voor een tweede verblijf bestemd zijn voor een aankoop in België. Daarvan is ongeveer 65 procent bedoeld om huurinkomsten te genereren.

7 procent van de aankopen ligt aan de Belgische kust en 4 procent in de Ardennen. Ook Brussel en studentensteden zoals Gent, Leuven, Bergen en Luik zijn populair. Soms worden studentenkoten gekocht voor eigen gebruik, maar meestal voor verhuur (ongeveer twee op de drie).

Het gemiddelde ontleende bedrag bedroeg in 2022 zo’n 234.000 euro. Daarmee kochten de kredietnemers vooral huizen (65%), appartementen (26%), bouwgronden en parkings (6%). Er zijn grote regionale verschillen. Aan de Belgische kust en in Brussel worden bijna even vaak huizen als appartementen als tweede verblijf gekocht. In de Ardennen ging het vooral om huizen.

De stijging van de hypothecaire rente en de stijging van de vastgoedprijzen in 2022 maakt dat de gemiddelde looptijd van de leningen twee maanden langer is geworden (201 maanden) en de gemiddelde maandelijkse aflossing ook iets hoger ligt (1.173 euro).

Belgen in het buitenland

Zo’n 200.546 Belgen hebben minstens één tweede verblijf in het buitenland. BNP Paribas Fortis baseert zich op cijfers van de federale overheidsdienst Financiën over de aangiften van tweede verblijven in het buitenland. Een minderheid, 23.571 Belgen, heeft meer dan één tweede verblijf in het buitenland. Opvallend: bij BNP Paribas Fortis is het aantal dossiers voor tweede verblijven in het buitenland met 30 procent gestegen in 2022 ten opzichte van een jaar eerder. Spanje is de populairste bestemming, goed voor 42 procent van de kredietaanvragen voor tweede verblijven in het buitenland, gevolgd door Frankrijk (32%) en Italië (7%). Een tweede verblijf in het buitenland dient minder vaak voor huuropbrengsten.

