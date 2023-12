Niet elk kerstcadeau is een even groot succes. Beter dan het onverhoopte geschenk stof te laten vangen of het weg te gooien, is er iets mee te doen. U kunt het schenken aan iemand anders, maar 21,3 procent van de mensen die een fout cadeau kregen, kiest voor verkopen. De online zoekertjessite 2dehands.be geeft tips om uw splinternieuwe cadeaus zo efficiënt mogelijk te verkopen.

Een fout of teleurstellend cadeau krijgen met kerst kan iedereen overkomen. Uit een onderzoek van onder meer 2dehands.be en de Kringwinkel blijkt dat 22,9 procent van de Belgen ermee te maken kreeg in de voorbije eindejaarsperiode. Maar daarom hoeft die teleurstelling geen teleurstelling te blijven, want 21,3 procent van de ontgoochelden besloot zijn cadeau te verkopen. Met dat geld konden ze vervolgens iets anders kopen dat hen wel blij maakt.



“Zelfs in de weken voor kerst zagen we al de eerste cadeaus opduiken onder de zoekertjes”, zegt Aleksandra Vidanovski, de woordvoerster van 2dehands.be. “Het gaat dan vaak om cadeaus van bedrijven, die geschonken zijn tijdens kerstfeestjes en teambuildings, of om spullen uit kerstpakketten. Maar net na Kerstmis neemt dat aantal foute cadeaus nog sterk toe. Nog voor het kerstdiner goed en wel is afgelopen, komt de eerste nieuwe lading zoekertjes al online. Een zoekertje plaatsen hoeft helemaal niet zoveel tijd in beslag te nemen. Het kan gewoon via onze app.”

2dehands.be is een bekende zoekertjessite in België die onderdeel is van de Noorse groep Adevinta. Die bezit meerdere websites die gespecialiseerd zijn in onlineproductadvertenties. Dit zijn de zeven tips om uw kerstcadeaus zo vlot mogelijk te verkopen.

1/ Maak goede foto’s

Neem drie goede foto’s van het kerstcadeau dat u wilt verkopen. Zorg dat de omgeving goed verlicht is, maar vermijd tegenlicht van een felle lamp lamp of raam. Zorg dat het onderwerp in het midden van de fotoframe staat en dat het volledig in beeld is. Bij voorkeur neemt u foto’s op een egale witte achtergrond. U kunt foto’s maken via verschillende camerahoeken, of u kunt meerdere afzonderlijke details van het cadeau in beeld brengen. Het kan ook nuttig zijn de verhoudingen en de grootte van het product duidelijk te maken door er een ander voorwerp naast te plaatsen.

“Mensen willen graag zien wat ze kopen, en dat mag je heel letterlijk nemen’, stelt Vidanovski van 2dehands.be. “Ook al is uw kerstcadeau splinternieuw, dan nog is het beter er zelf een foto van te nemen dan dat u een officiële productrender van het internet neemt. Drie foto’s zijn genoeg. Het helpt om de kerstcadeaus veel sneller te verkopen.”

2/ Vermeld ‘fout kerstcadeau’ in de omschrijving

De woordvoerster van 2dehands.be raadt aan de vermelding ‘fout kerstcadeau’ ook duidelijk in de omschrijving te zetten. “We merken dat sommige gebruikers van ons platform specifiek rond deze periode hun slag willen slaan. Ze weten dat er kerstcadeaus online komen: allemaal splinternieuwe producten die een lagere prijs hebben dan in de winkel. Door duidelijk te maken dat het om een fout kerstcadeau gaat, verschijnen uw zoekertjes in de zoekresultaten van iedereen die zo’n koopje wil doen. Het maakt ook voor iedereen zonneklaar dat het om een nieuw product gaat.”

‘Als u er wat tijd over laat gaan, kunnen sommige kopers mogelijk meer geld voor een product bieden dan u had verhoopt’ Aleksandra Vidanovski, woordvoerster 2dehands.be

Naast die vermelding raadt de zoekertjessite wel aan verder zo concreet mogelijk te zijn met de informatie in de omschrijving. Verkoopt u bijvoorbeeld een stofzuiger, vermeld dan ook duidelijk dat hij snoerloos is, naast het merk en het modelnummer. Het kan ook nuttig zijn die informatie of een deel ervan te kopiëren uit een advertentie op een website waar het product nieuw te koop staat.

3/ Kies de juiste categorie

Om uw zoekertje zichtbaar te maken voor geïnteresseerden, is het belangrijk dat u de juiste categorie en subcategorie selecteert. Een voorbeeld van een categorie is antiek en kunst. Daarin vindt u zeven subcategorieën, waaronder ‘antiek eetgerei’. En dan kunt u ook nog eens kiezen om uw zoekertje te plaatsen in de ondercategorieën ‘bestek’, ‘schalen’, ‘servies compleet’ of ‘servies los’. Wees altijd zo concreet mogelijk. Het is niet mogelijk achteraf de categorie te veranderen.

4/ Vermijd veelgemaakte fouten

“Sommige gebruikers zetten de volledige omschrijving of de titel van hun zoekertje in hoofdletters, of ze kiezen voor een vetgedrukte tekst. Maar er zijn geen indicaties die aantonen dat producten daarmee sneller verkocht raken”, weet Vidanovski. Ook zullen de algoritmes van 2dehands zulke zoekertjes ook niet actief benadelen. Wel verwijdert 2dehands.be meerdere zoekertjes van eenzelfde item. Dat is dus absoluut te vermijden.

5/ Biedingen of vaste prijs?

De ideale strategie voor zoekertjes bestaat niet, benadrukt Aleksandra Vidanovski. Het is geen exacte wetenschap, maar weet wel dat de vraag om wel of geen biedingen toe te staan gevolgen heeft. “Als u biedingen toestaat, kan de verkoop gemiddeld meer tijd in beslag nemen. Anderzijds kan het ook voordelen hebben. Als u er wat tijd over laat gaan, kunnen sommige kopers mogelijk meer geld voor een product bieden dan u had verhoopt.”

6/ Promoten

Een verdienmodel voor 2dehands.be is de mogelijkheid voor gebruikers om hun zoekertjes te promoten in ruil voor geld. Zoekertjes worden dan bovenaan getoond in de zoekresultaten als een zogenaamd Topzoekertje. Dat kan voor één dag, maar ook voor drie dagen of een week. Daarnaast is er een goedkopere manier van promotie maken, waarbij uw zoekertje hoger in de zoekresultaten wordt geplaatst.

Promotie is nuttig als u wilt dat een zoekertje extra opvalt, maar uiteraard kunt u eerst proberen uw cadeau zonder te verkopen.

7/ Schenk uw cadeau

Vaker dan foute cadeaus te verkopen, kiezen mensen ervoor om ze te schenken aan iemand die er wel blij mee is. Dat doet 28,3 procent van wie een fout geschenk heeft gekregen. U kunt een cadeau schenken aan een vriend of familielid. Kent u geen geïnteresseerden, dan kunt u terecht in uw lokale kringwinkel.

Het is ook mogelijk uw cadeau gratis weg te geven via een onlineplatform als Vinted of 2dehands.be. In het geval van die laatste website kunt u het product thuis laten ophalen, om zo nog een praatje slaan met de persoon die u zopas gelukkig heeft gemaakt.

