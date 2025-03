De Belgische verzekeringsmarkt was het voorbije jaar goed voor 35,1 miljard euro aan premie-inkomsten of het hoogste niveau ooit, gestuwd door de groeiende appetijt voor individuele levensverzekeringen. Dat blijkt uit het jaarverslag van sectorfederatie Assuralia.

Daarmee doet de verzekeringsmarkt het 8,4 procent beter dan in 2023. Die incassostijging is vooral op naam te schrijven van de tak leven, en in het bijzonder van de individuele levensverzekeringen. De premies voor tak 21 (met gewaarborgde rente) stegen met ruim 10 procent tot 7,1 miljard euro. De incasso’s voor tak 23 (beleggingsfondsen) stegen zelfs met meer dan een derde tot 3,8 miljard euro. Groepsverzekeringen kenden dan weer een daling van het incasso, met 2,4 procent tot 6,7 miljard euro.

Overstromingen

De niet-levensverzekeringen kenden een “matige groei”, aldus Assuralia. Het totale premievolume steeg ruim 6 procent tot 16,7 miljard euro. Rekening houdend met een inflatie van 3,1 procent in 2024, betekent dit een reële groei van 2,9 procent.

De brandverzekeringen kenden een toename van 5,5 procent: vooral een gevolg van de jaarlijkse stijging van de index die de bouwkosten voor een woning weerspiegelt.

De verzekerde schade door stormen en overstromingen in 2024 bleef relatief beperkt. De totale verzekerde schade door stormen bedroeg 169 miljoen euro, terwijl overstromingen voor 108 miljoen euro aan schade zorgden. Ter vergelijking: de overstromingen in de zomer van 2021 veroorzaakten nog 2,3 miljard euro aan schade.

Motorrijtuigen

Het totale incasso binnen de motorrijtuigenverzekeringen groeide in 2024 met 4,8 procent tot 4,5 miljard euro. De premies voor omniumverzekeringen stegen met 7,6 procent, terwijl de tak burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen een groei van 2,6 procent kende.

Verzekeraars dienden voor die motorrijtuigenverzekeringen overigens fors hogere voorzieningen aan te leggen. Reden: een aanpassing eind 2024 van de tabellen die rechtbanken gebruiken bij de raming van schade. Dat leidde tot een “negatieve rentabiliteit voor deze tak”, aldus Assuralia. Ook de takken arbeidsongevallen (+11,1 procent), ziekte (+6,8 procent) en algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen (+4,8 procent) kenden een toename in 2024, mede door inflatie en stijgende kosten in de voorbije jaren.