Belfius Direct Verzekeringen heeft een samenwerkingsovereenkomst met de winkelketen Tom&Co voor de verdeling van zijn huisdierenverzekering. Een hond verzekeren kan vanaf 150 euro per jaar, voor een kat is dat 100 euro per jaar.

Verzekeringen voor huisdieren zijn een vrij nieuw product, dat sterk in de lift zit. De kosten voor vaccinaties en voor behandelingen door de dierenarts kunnen immers fors oplopen. Enkele verzekeraars boden zulke producten al aan, waaronder Belfius Direct Verzekeringen (het vroegere Corona Direct). De digitale verzekeraar uit de Belfius-groep zag het aantal verzekeringen voor honden sinds de coronacrisis toenemen met 25 procent.

Door de samenwerking met Tom&Co, de leidende winkelketen voor het welzijn van huisdieren, schakelt Belfius Direct Verzekeringen een versnelling hoger. Tom&Co gaat de verzekeringspolis aan zijn klanten aanbieden, in eerste instantie alleen voor honden en vanaf volgend jaar ook voor katten.

Groot groeipotentieel

In België bezit 28 procent van de gezinnen minstens één hond en 32 procent een kat. Van die 4,5 miljoen honden en katten die ons land rijk is, is slechts 3 procent gedekt door een verzekering (6 procent van de honden en 2 procent van de katten), aldus Belfius Insurance. De verzekeraar ziet in de bescherming tegen onverwachte dierenartskosten dan ook een markt met een groot groeipotentieel. CEO Frédéric Van der Schueren zegt dat Belfius Insurance met de huisdierenverzekering ook over de landsgrenzen heen kijkt.

De huisdierenverzekering van Belfius Direct Verzekeringen heeft een duur van één jaar. Ze wordt aangeboden vanaf 150 euro per jaar voor een hond en voor 100 euro per jaar voor een kat. De verzekering dekt de kosten voor een onverwachte behandelingen bij een dierenarts, bv. als het huisdier ziek wordt of betrokken is bij een ongeval. De kosten voor vaccinaties, ontworming en behandelingen voor een bestaande situatie zijn niet gedekt. Het eigen risico bedraagt 20 procent van de behandelingskosten, met een minimum van 150 euro per schadegeval.

Verstandige keuze

Voor Thierry Le Grelle, de CEO van Tom&Co, is de samenwerking met Belfius een natuurlijke ontwikkeling: “Huisdieren zijn vandaag volwaardige leden van het gezin, en dus is het normaal dat we een verzekering kunnen aanbieden die alle gezinsleden dekt. Een verzekering onderschrijven voor een kat of een hond kan een heel verstandige keuze zijn.”

Tom&Co werd in 1991 opgericht door de retailgroep Delhaize als een winkelketen voor dierenvoeding. Sinds 2017 is Tom&Co een zelfstandig bedrijf. De keten telt naar schatting 200 winkels in België, Luxemburg en Frankrijk.

