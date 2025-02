Ageas knoopt weer aan met groei in zijn Europese activiteiten

De strategie van Ageas om minder afhankelijk te worden van zijn Aziatische activiteiten lijkt vruchten af te werpen. Uitstekende commerciële prestaties in het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Turkije resulteerden vorig jaar in 10 procent meer premie-inkomsten en een nettoresultaat boven het miljard.

Lange tijd was Azië de groeimotor van de Belgische verzekeringsgroep Ageas. Maar dat ging steevast gepaard met kritische vragen van analisten. De groei situeerde er zich exclusief in levens- en pensioenverzekeringen. Bovendien werkt Ageas in China met lokale partners die de joint ventures de facto controleren. CEO Hans De Cuyper stippelde daarom een strategie uit waarbij er meer evenwicht zou komen, zowel tussen de takken leven en niet-leven als geografisch tussen Azië en Europa.

Het plan om van Europa een nieuwe groeimotor te maken met een focus op schadeverzekeringen liep vorig jaar echter averij op toen een overnamepoging op het Britse Direct Line mislukte. Maar nu blijkt uit de jaarresultaten dat Ageas erin geslaagd is zijn Europese divisie (de Europese landen exclusief België) terug op het groeipad te zetten. De premie-inkomsten stegen er met 15 procent tot 4,16 miljard euro en de netto operationele winst met 41 procent tot 203 miljoen euro.

Daarmee blijft de Europese divisie nog altijd een stuk kleiner dan de Belgische activiteiten (AG Insurance). Die waren vorig jaar goed voor 5,33 miljard euro premie-inkomsten en 468 miljoen euro operationele winst. Maar België kan niet tippen aan de commerciële groei die Ageas neerzette in landen als Portugal, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. In Turkije verdubbelden de premie-inkomsten in levensverzekeringen en in Portugal zorgden nieuwe spaarproducten voor een forse groei.

Transformatie van Ageas UK is geslaagd

In schadeverzekeringen trekt vooral het Verenigd Koninkrijk de groei. Ageas is er verlost van zijn verlieslatende portefeuilles voor professionele klanten en focust volledig op particulieren. Dat zorgde vorig jaar voor 21 procent meer premie-inkomsten, dankzij een toename van het aantal klanten en premieverhogingen. “De transformatie van Ageas UK is geslaagd”, zegt CEO Hans De Cuyper. “We kunnen er nu veel sneller onze tarieven aanpassen en de focus op auto- en brandverzekeringen voor particulieren zorgt er voor een mooie omzet- en winstgroei.”

Ageas UK sloot vorig jaar een samenwerkingsverband met Saga voor de distributie van motor- en woonverzekeringen in het Verenigd Koninkrijk. Saga is in hoofdzaak een cruisemaatschappij die daarnaast allerlei producten en diensten aan senioren (in casu vijftigplussers) aanbiedt. Ageas zal volgens De Cuyper blijven uitkijken naar samenwerkings- en overname-opportuniteiten in het VK: “De Britse markt zit in een consolidatiefase. Dat bewees de overname van Direct Line, dat bij Aviva is terechtgekomen. En het is een markt waar schaalgrootte heel belangrijk is. Dus ja, we zullen eventuele opportuniteiten bekijken, weliswaar met de nodige financiële discipline.”

Ageas keert een brutodividend van 3,50 euro uit. Na aftrek van het interim-dividend gaat het om een slotdividend van 2 euro. De verzekeraar maakt zich sterk dat hij de komende jaren het dividend progressief kan blijven optrekken. Voor het lopende boekjaar 2025 worden de verwachtingen alvast verhoogd. Ageas gaat ervan uit dit jaar af te sluiten met een netto operationeel resultaat van 1,3 miljard euro. De komende jaren wil de groep de groei versnellen door specifiek in te zetten op ouderen en kmo’s.

BNP Paribas treedt op als verankeraar

De Cuyper reageerde ook op de opmars van de Franse bank BNP Paribas in het kapitaal van Ageas. BNP Paribas kocht vorig jaar de participatie van 10 procent van de Chinese verzekeraar Fosun en verhoogde de voorbije maanden zijn belang tot 15 procent. Volgens De Cuyper willen de Fransen op die manier het partnership tussen AG Insurance en BNP Paribas Fortis op de Belgische markt beschermen.

“Samen met de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) verzekert BNP Paribas onze verankering”, aldus De Cuyper. Hij wijst erop dat deze twee aandeelhouders de strategie ondersteunen en dat er nog geen vraag gekomen is voor een zitje in de raad van bestuur. De investering van BNP Paribas is volgens hem ook gelinkt aan het ‘Danish Compromise’, een regel die banken toelaat om minder kapitaal aan te houden voor investeringen die ze doen in verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders. “Vandaar dat je overal in Europa banken ziet die azen op verzekeraars en asset managers.”