Vdk bank dikt spaarpotje aan dankzij recordjaar in kredieten

Een recordproductie aan woonkredieten en een uitzonderlijke meerwaarde op de verkoop van Elia-aandelen duwde de winst van vdk bank in 2022 een half miljoen euro hoger. Dat laat de bank toe haar intern fonds voor algemene bankrisico’s met 11,3 miljoen euro te spijzen.

“Commercieel was 2022 een topjaar voor vdk bank”, zegt CEO Leen Van den Neste. De bank kende voor 713 miljoen euro nieuwe woonkredieten toe, het hoogste cijfer in het 97-jarige bestaan van de instelling. Ook de productie van bedrijfskredieten steeg boven 200 miljoen euro uit. Alles samen leende vdk bank vorig jaar 937 miljoen euro nieuwe middelen uit, wat neerkomt op de hoogste kredietproductie van de afgelopen vijf jaar.

Het hoge volume aan leningen en de gestegen rente zorgden ervoor dat de rente-inkomsten met 8 procent stegen. Het totale bankproduct (de omzet van de bank) nam met 7 procent toe tot 88,9 miljoen euro. De nettowinst steeg met een half miljoen tot 17,76 miljoen euro (+3,4%). Het resultaat werd gunstig beïnvloed door een uitzonderlijke meerwaarde van 11 miljoen euro die vdk bank boekte op de verkoop van een pakket Elia-aandelen.

Vdk bank maakte van de goede operationele resultaten gebruik om haar fonds voor algemene bankrisico’s te spijzen. De bank stort 11,3 miljoen euro in dat fonds, zodat het bijna de helft groter wordt. Er zit nu 36 miljoen euro in. Inclusief die reserves stijgt het eigen vermogen van de bank met 21,75 miljoen euro tot 379 miljoen euro, wat neerkomt op een risicogewogen solvabiliteitsratio van 25 procent.

Kredietproductie dit jaar 30 procent lager

Ter motivering van de provisies die in het interne fonds terechtkomen, verwijst Van den Neste tevens naar de snelle stijging van de rente en het risico op een economische recessie. “2023 wordt in het beste geval een overgangsjaar”, zegt ze. “Er zijn veel onzekerheden. De vastgoedmarkt koelt af, het aantal kredietaanvragen daalt, en de inflatie blijft hoog. De productie van nieuwe kredieten ligt momenteel zo’n 30 procent lager dan in 2022. In zulke omstandigheden is het beter, ook al zijn er geen concrete aanwijzingen voor meer kredietverliezen, om voorzichtig te zijn en de reserves te versterken.”

Aan de kostenzijde werd vdk bank vorig jaar geconfronteerd met een globale kostentoename met 9 procent. Dat kwam hoofdzakelijk door de hoge inflatie (die de loonkosten fors hoger duwde) en de gestegen energiekosten. Van den Neste beklemtoont dat alle kosten die vdk bank maakte om de 25.000 klanten van de coöperatie NewB over te nemen en het tweetalig maken van de bank verrekend werden in het boekjaar 2022. NewB gaat als een digitaal agentschap voor vdk bank werken in Brussel en Wallonië, twee regio’s waar de Gentse bank nog niet actief was.

Hoge fiscale druk

Van den Neste wijst ook op de toenemende fiscale druk. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) trekt de bijdrage van de banken aan de depositogarantie op, nadat hij eerder al het mes zette in de fiscale aftrek van de banktaksen. Retailbanken die werken met spaardeposito’s, zoals vdk bank, worden daarbij proportioneel zwaarder getroffen dan de gediversifieerde grootbanken.

“Als je enkel de vennootschapsbelasting en de banktaksen neemt, zitten wij al aan fiscale druk van 50 à 60 procent”, zegt Van den Neste. “Ik was verbaasd dat men het geen probleem vindt om de winst van de banken fors af te romen terwijl dat voor energiebedrijven zogenaamd niet mogelijk is. Je zou denken dat gezonde banken die gezinnen en bedrijven financieren toch minstens even belangrijk zijn.”

Nieuw kantoor in Hasselt

Dat alles verandert niets aan de ambitie van vdk bank om dé ethische en duurzame bank van België te zijn. Via NewB komt de markt in Franstalig België binnen handbereik. Maar de bank vergroot ook haar voetafdruk in Vlaanderen. Er wordt een nieuw kantoor geopend in Hasselt, en in Antwerpen en Mechelen verhuist de bank naar grotere vestigingen. “En als er vraag naar is, zullen we niet aarzelen om een fysiek kantoor in Brussel te openen”, aldus Van den Neste. “De bottleneck voor ons is om goede mensen te vinden.”