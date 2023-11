Wie zijn de happy few die 3 procent spaarrente kunnen krijgen?

De ene bank beloont de grote spaarders en de andere banken geven extra’s aan de kleine spaarders. Alle spaarders die tussen twee stoelen vallen, moeten met minder tevreden zijn.

Sinds maandag kunnen spaarders die geld storten op de Vision Max-spaarrekening van Santander Consumer Bank 3 procent verdienen. Ze moeten daarvoor wel een groot bedrag, tussen 125.000 en 200.000 euro storten. Bovendien zijn bedragen tot 200.000 euro enkel gedekt door de depositogarantie als het om een gemeenschappelijke rekening gaat, want die garantie dekt slechts 100.000 euro per persoon als de bank failliet gaat. De vergoeding valt uiteen in 1,15 procent basisrente en 1,85 procent getrouwheidspremie, die na een jaar verworven is. Voor kleinere of grotere bedragen geeft Santander slechts 2 procent (0,05% basisrente en 1,85% getrouwheidspremie).

Binnenkort komen er spaarrekeningen van andere banken bij, die 3 procent of meer rente beloven, maar voor kleine spaarders. Zo heeft ING België aangekondigd vanaf 1 december de basisrente te verhogen tot 1,15 procent en de getrouwheidspremie tot 1,85 procent voor de Tempo Sparen-rekening. De maandelijkse inleg op de rekening wordt beperkt tot 500 euro.

Beobank gaat nog een stap verder. Op 1 december stijgt de basisrente voor de Step Up-rekeningen naar 1,25 procent en de getrouwheidspremie naar 1,85 procent. Op die rekeningen kan maandelijks een bedrag van maximaal 750 euro gespaard worden. Let op: bij Beobank worden er mogelijk 15 euro jaarlijkse kosten aangerekend als er niet genoeg geld op de rekening staat. De jaarlijkse kosten vallen wel weg als het gemiddeld maandelijks rekeningsaldo groter of gelijk aan 500 euro is of het saldo van de rekening op 31 december boven 1.239,47 euro ligt.

Het is vooral de getrouwheidspremie weegt in alle rekeningen met 3 procent of meer zwaarder door dan de basisrente. Voor spaarders die niet zeker weten hoe lang ze hun spaargeld kunnen missen, is vooral de basisrente belangrijk. In het onderstaande overzicht kunnen spaarders voor elke situatie terugvinden welke rekening de hoogste vergoeding geeft:

