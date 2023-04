Saxo en Bux pakken uit met hoge rentes voor cash: interessant of illusie?

Verschillende brokers lijken te stunten met hoge rentetarieven, maar vergeten er soms bij te vertellen dat die percentages enkel voor heel grote bedragen gelden of dat ze tegelijk ook maandelijkse kosten afhouden die al die rente weer opeten.

De beursmakelaar Saxo introduceert “een nieuw, innovatief rentemodel” om klanten te helpen meer uit hun geld te halen met een rente die nauwer aansluit bij de depositorente van de Europese Centrale Bank (ECB). De rente wordt hoger naarmate de bedragen groter worden, maar tot 20.000 euro krijgt u helemaal geen rente.

Bruto versus netto

Volgens het persbericht is de maximumrente die beleggers bij Saxo kunnen krijgen 1,65 procent bruto, wat nog niet in de buurt komt van de huidige depositorente van 3 procent bij de ECB. Het gaat om een brutorente, waar dus nog 30 procent roerende voorheffing wordt afgehouden. Netto zou dat erop neerkomen dat uw cash op jaarbasis maximaal 1,155 procent kan groeien op een rekening bij Saxo.

De afrekening van de rente gebeurt op maandbasis, wat een troef is ten opzichte van de jaarlijkse afrekening bij gereglementeerde spaarboekjes en de e-DEPO-rekening bij de Belgische overheid. Uw geld hoeft er geen jaar te staan vooraleer het begint te renderen. De hoogst mogelijke basisrente op een spaarboekje is de 1 procent, die Santander Consumer Bank op haar Vision-rekening biedt, maar die rente krijgt u pas in de hand bij de jaarlijkse afrekening in januari of bij het afsluiten van de rekening. Als het geld een jaar op de Vision-rekening blijft staan, komt daar nog 0,25 procent getrouwheidspremie bij.

Een andere troef is dat er ook andere valuta kunnen worden aangehouden, zoals Amerikaanse of Canadese dollars, Britse ponden en Zwitserse franken, die bovendien soms ook meer rente opbrengen. Weet wel dat er zoiets als wisselkoersschommelingen bestaat. Als de euro versterkt ten opzichte van andere munten, kan dat een deel van die hogere rente tenietdoen bij het opnieuw omwisselen naar euro’s. Stel dat u in september euro’s in dollars had omgezet, dan betaalde u 1 euro voor 1 dollar. Vandaag krijgt u voor die ene dollar slechts 0,91 euro terug.

Variabel versus vast

In de tarievenlijst op de website van Saxo lezen we dat er voor cash in euro een rente geldt die gelijk is aan “Referentiekoers – 1%”. Daarna staat er dat de referentiekoersen dagelijks worden aangepast “aan de marktomstandigheden inclusief wijzigingen in het beleid van de centrale banken”. De rentes van gereglementeerde spaarboekjes veranderen niet zo snel en wijzigingen worden van tevoren aangekondigd.

In de tarievenlijst lezen we verder nog dat “boven de 20.000 euro en tot 200.000 euro (of een equivalent in een andere valuta)” de klanten recht hebben op “een variabele rente die evenredig toeneemt met het cashsaldo”. “Hoe meer cash u aanhoudt, hoe hoger de rente op uw cashsaldo. Vanaf 200.000 euro (of het equivalent in een andere valuta) ontvangt u de hoogst mogelijke rente.”

Het is niet helemaal duidelijk wat die referentiekoers precies is, maar de klanten kunnen via een simulator op de website wel een indicatie krijgen van hoeveel rente ze op elk cashsaldo kunnen krijgen. Die simulator gaat tot 1 miljoen euro, waarvoor de rente momenteel 1,607 procent zou zijn. Bij 250.000 euro krijgen we een rente van 1,508 procent te zien. Volgens de simulator zit er dus wel degelijk nog verschil op de rente bij bedragen boven 200.000 euro. Geen enkel saldo in de simulator levert overigens op dit moment 1,65 procent op.

Door de bankencrisis van 2008 – en daar zijn we door de bankenperikelen van eerder dit jaar weer aan herinnerd – weten we dat het geen goed idee is om heel grote bedragen aan één financiële instelling toe te vertrouwen. Het is alleen voor grote bedragen dat er rente is bij Saxo. Al benadrukt Saxo in het persbericht dat de broker geen spaarbank wil worden en dat de cash veilig is. “Niet alleen dankzij het depositogarantiestelsel. Saxo gebruikt de cash van haar klanten niet voor het financieren van kredieten zoals traditionele banken. Daarenboven plaatsen we een groot deel van die cash bij de ECB.”

Rente min de kosten

Een week voor de aankondiging van Saxo kwam er ook al een aankondiging van Bux, die “als eerste Nederlandse broker 2,01 procent rente” zou aanbieden op niet-geïnvesteerde cash tot 25.000 euro. Alleen rekent Bux sinds 1 april ook 2,99 euro maandelijkse kosten aan iedereen aan, ongeacht of u nu transacties doet of niet. Ook hier moet nog 30 procent roerende voorheffing af én omdat Bux die niet zelf afhoudt, moeten de Belgische klanten die rente aangeven en de verschuldigde belasting betalen via de afrekening van de inkomstenbelasting.

Er blijft netto nog 1,407 procent rente over. Stel dat u 5.000 euro cash bij Bux heeft, dan levert die voor kosten op jaarbasis 70,35 euro rente op en na kosten nog 34,47 euro, of minder dan de helft. Bij grotere bedragen zal er iets meer rente overblijven, bij kleinere bedragen minder. Tot ongeveer 2.550 euro wordt alle rente opgegeten door de maandelijkse kosten.