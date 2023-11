Banken mogen volgend jaar niet meer dan vier verschillende spaarrekeningen aanbieden

Banken zullen vanaf volgend jaar maar vier verschillende spaarrekeningen mogen aanbieden, tegenover zes vandaag. Dat moet leiden tot hogere spaarrentes.

Dat staat in een protocol dat de banken hebben ondertekend en dat donderdag werd aangekondigd door staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand.

Vanaf 15 januari volgend jaar zullen banken hun nieuw aanbod bekend moeten maken, en vanaf 30 april zullen klanten een keuze moeten maken. De nieuwe formules gaan dan in vanaf 1 juli, zo klinkt het bij Febelfin, de federatie van Belgische banken.

Het beperken van het aantal spaarrekeningen per bank moet ertoe leiden dat banken automatisch de beste tarieven gaan aanrekenen, aldus Bertrand, die spreekt van een ‘kleine revolutie’ in het spaarlandschap. ‘Met zes rekeningen kunnen banken nog één rekening aanpassen en de andere niet. Minder producten gaat ertoe leiden dat klanten automatisch van een hogere spaarrente kunnen genieten’, zo verwacht de staatssecretaris. Er is dan immers geen ruimte meer voor passieve spaarrekeningen, waar klanten jaren in blijven hangen.

Spaarrekeningen zullen ook worden opgedeeld in drie categoriën, en banken zullen per categorie maximum twee rekeningen mogen aanbieden. Het totaal aantal gereglementeerde spaarrekeningen is wel beperkt tot vier. Banken zullen dus moeten kiezen. Het gaat om gewone spaarrekeningen zonder voorwaarden, spaarrekeningen met een bedragsvoorwaarde – bijvoorbeeld een rekening waarop maandelijks een vast bedrag kan worden gestort – en spaarrekeningen gebonden aan een bepaalde leeftijd (denk aan jongerenrekeningen).

Banken zullen dus nog steeds verschillende rekeningen kunnen aanbieden, met ofwel een hogere basisrente ofwel een hogere getrouwheidspremie. Dat neemt niet weg dat zal worden gesneden in veel ‘ondoorzichtige spaarformules’, merkt minister van Financiën Vincent Van Peteghem op. “Banken zullen moeten vechten voor hun klanten.”

Voor de banken zelf wordt het alvast een grote aanpassing, die heel wat werk zal vergen, aldus Karel Baert, CEO van bankenkoepel Febelfin. Tegelijk geeft hij toe dat het vandaag voor consumenten niet altijd makkelijk is om spaarrekeningen te vergelijken. Het protocol zal dan ook een goede zaak zijn voor die consument, aldus de topman.

In het protocol over meer transparantie en eenvoud rond spaarrekeningen engageren de banken zich ook driemaandelijks te communiceren met hun klanten over de rente die ze de voorbije maanden kregen en hun aanbod. En ze zullen ook verwijzen naar onder meer de spaarsimulator van de financiële waakhond FSMA, waarmee consumenten alle spaarrekeningen kunnen vergelijken.

De FSMA zal toezicht houden op het protocol. ‘Er komt een vorm van controle’, aldus nog Bertrand over het engagement van de banken.