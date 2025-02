SeaCoop wil half miljoen burgers mede-eigenaar maken van windparken op zee

34 Belgische energiecoöperaties hebben samen de koepelorganisatie SeaCoop opgericht om in windenergie op zee te kunnen participeren. Tegen 2030 hopen ze vier keer zoveel coöperanten aan te trekken als vandaag.

1. Hoe wil SeaCoop burgers mee laten participeren?

De organisatie zal in naam van de 34 Belgische burgerenergiecoöperaties 10 procent van Aspiravi Offshore kopen. Die is eigenaar van 70 procent van het offshore windpark Northwind. “Door die participatie worden burgers rechtstreeks eigenaar van windenergie op zee. De wind waait tenslotte voor iedereen”, zegt de managing director van SeaCoop, Philippe Awouters.

Het belang in Aspiravi Offshore geeft SeaCoop indirect een productiecapaciteit van 15 MW, het equivalent van vijf windturbines, wat overeenkomt met de elektriciteit voor zo’n 15.000 gezinnen. De coöperaties zullen extra kapitaal ophalen bij hun leden.

2. Wat zijn de toekomstplannen?

Via het platform Onze Energie wil de organisatie Belgen goed informeren over de mogelijkheden om mee te doen en zich aan te sluiten bij coöperaties. Daarnaast heeft SeaCoop een samenwerkingsakkoord met Otary, Ocean Winds en Eneco, om vanaf 2025 te bieden voor de concessie van de nog te ontwikkelen Prinses Elisabethzone I. “De hoge energieprijzen na de oorlog in Oekraïne hebben menig burger geschokt”, zegt SeaCoop-voorzitter Tom Willems. Coöperanten stippelen mee de koers uit van de coöperatie.

3. Kunnen burgers ook een voordelig energiecontract afsluiten?

Coöperanten kunnen energie afnemen bij Ecopower of Cociter tegen “een faire prijs”. Bij Ecopower klinkt het: “Als een deel van de windparken in burgerhanden komt, kan de elektriciteit via de coöperatieve leveranciers tot bij de huishoudens en kmo’s gebracht worden. Tegen een zo stabiel mogelijke, betaalbare prijs. Zonder winstmaximalisatie of buitenlandse belangen.”

Lees ook: