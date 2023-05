Santander scherpt strijd om spaarder aan met termijnrekeningen

De Spaanse bank biedt vanaf vandaag op haar website termijnrekeningen aan op een tot vier jaar. Santander is de nieuwe prijsbreker op die termijnen.

Bij Santander Consumer Bank konden Belgische klanten tot nu toe enkel terecht voor spaarrekeningen. De bank breidt haar aanbod uit met Vision Fix: een gamma van termijnrekeningen op vier verschillende looptijden. De termijnrekening op twee jaar brengt het meeste op: 2,9 procent bruto of 2,01 procent netto. Van de intresten op termijnrekeningen wordt 30 procent roerende voorheffing afgehouden.

Santander afficheert voor de vier looptijden telkens de hoogste rente, die beschikbaar is voor kleine portemonnees. Bij Deutsche Bank valt er op een jaar bijvoorbeeld wel een hogere rente te rapen voor bedragen tussen 100.000 en 250.000 euro: namelijk 3,18 procent bruto of 2,23 procent netto. De minimuminleg voor de termijnrekeningen van Santander is 1.000 euro en er moet ook een spaarrekening bij Santander bestaan of geopend worden, waar de rente elk jaar op gestort zal worden.

Wat de nieuwe termijnrekeningen van Santander opbrengen:

De demarche van Santander is opvallend, omdat er de voorbije jaren een aantal buitenlandse prijsbrekers zijn verdwenen op de Belgische spaarmarkt. Tot voor kort gaf Santander de allerhoogste vergoeding op spaarboekjes, maar NIBC Direct en binnenkort ook MeDirect springen haasje-over na een renteverhoging.

Waar de hoogste rente op spaarrekeningen nu te vinden is:

De voorbije week is er heel wat te doen geweest over de lage spaarrentes. Twee internetbanken reageerden op de discussie met een renteverhoging. NIBC Direct stuurde maandag dit bericht naar de klanten:

De Belgische internetbank MeDirect kwam op donderdag met het bericht dat de rentevoeten opgetrokken worden vanaf 31 mei.

Er zijn nu drie spaarrekeningen op de Belgische markt die in totaal 2 procent intresten beloven. Eentje bij NIBC Direct, eentje bij MeDirect en eentje bij Santander dat voorbehouden is voor grote bedragen (van 125.000 tot 200.000 euro)

Lees ook: