‘Recordaantal werknemers gaan voor hun 65e op pensioen’

Een recordaantal werknemers gaat voor zijn 65e op pensioen. Zo ging 42,8 procent van de werknemers die in 2024 met pensioen gingen, dat voor de leeftijd van 65 jaar. In 2023 ging het om 41,6 procent. Dat meldt hr-bedrijf Acerta donderdag.

Nooit eerder gingen zoveel mensen voor de pensioenleeftijd met pensioen, klinkt het. De huidige maatregelen om mensen langer aan het werk te houden, hebben volgens het hr-bedrijf niet het beoogde effect. Voor Acerta is het nu afwachten of de aangekondigde maatregelen van de nieuwe federale regering hier iets aan zullen veranderen.

Door de geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd zal de piek van pensioneringen (nu op 65) naar verwachting mee opschuiven in de toekomst. De wettelijke pensioenleeftijd ligt sinds dit jaar op 66 jaar en in 2030 wordt dat 67 jaar.

BIj de zelfstandigen is de gemiddelde leeftijd van de ondernemers die met pensioen gaan wel gestegen, van 63,1 jaar in 2023 naar 63,6 jaar. Anderzijds ging 53,7 procent voor 65 jaar met pensioen, een cijfer dat wel in dalende lijn zit.

Acerta bekeek voor zijn jaarlijks pensioenonderzoek de gegevens van 190.000 zelfstandigen in hoofdberoep en zowat 574.000 werknemers (arbeiders en bedienden) met een vast contract bij ongeveer 44.000 private werkgevers.