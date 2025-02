Deeltijds werknemer én zelfstandige in bijberoep: hoe werkt dat?

Minder werken voor een werkgever en meer werken voor uzelf. Waarop moet u letten als u een bijberoep als zelfstandige start?

Soms willen mensen minder uren werken als werknemer om deels als zelfstandige aan de slag te kunnen gaan. Dat mag zolang u niet in concurrentie gaat met uw werkgever, geen vertrouwelijke gegevens gebruikt en ervoor zorgt dat u uw job veilig, correct en loyaal kan blijven uitvoeren. U brengt ook het best uw werkgever vooraf op de hoogte. Wees u er ook van bewust dat u meer dan enkel loon verliest, als u deeltijds gaat werken.

”Je kunt een activiteit als zelfstandige in bijberoep opstarten. Je moet daarvoor een ondernemingsnummer vragen en je aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds zoals Xerius”, zegt Youssef Deconinck, communicatiespecialist bij Xerius en auteur van Spring Verder – Eerste hulp bij ondernemen. “Een ondernemings- en btw-nummer kost in totaal 160 à 170 euro.”

Zelfstandigen moeten zelf voor hun sociale zekerheid zorgen. “Zolang je op jaarbasis minder dan 1.881 euro netto aan inkomsten hebt, moet je geen sociale bijdragen betalen. Een zelfstandige kan heel wat kosten aftrekken van zijn omzet. Je kunt wel 4.000 euro omzet draaien en nog altijd minder dan die 1.881 euro netto overhouden. Boven dat plafond betalen de zelfstandigen in bijberoep 20,5 procent sociale bijdragen op het netto belastbaar inkomen, met een minimum van 99,38 euro per kwartaal. Het gaat om solidariteitsbijdragen, want de zelfstandigen in bijberoep bouwen daarmee nog geen extra sociale rechten zoals pensioen op.”

Vennootschap oprichten of niet?

Naast sociale bijdragen zijn zelfstandigen in bijberoep ook belastingen verschuldigd op hun inkomen. “Die inkomsten worden in de personenbelasting opgeteld bij de andere beroepsinkomsten. Als u met uw inkomsten als werknemer al in de hoogste schijf van 50 procent zat, dan betaalt u als zelfstandige dus 50 procent belastingen op uw inkomsten. Daarom is het belangrijk om fiscaal te optimaliseren en zo veel mogelijk kosten af te trekken van uw omzet.” Een vennootschap oprichten, biedt fiscaal weinig soelaas, volgens Deconinck. “Daar komen veel kosten bij kijken. Voor een bijberoep is het sop de kool meestal niet waard. De winst die in de vennootschap blijft, is onderhevig aan de vennootschapsbelasting, met lagere tarieven. Maar zodra je jezelf loon of dividenden uitbetaalt, komen er opnieuw belastingen bij kijken.”

Zolang je 50 procent van de tijd als werknemer aan de slag bent, ben je zelfstandige in bijberoep. Het maakt niet uit hoeveel je met je bijberoep of je hoofdberoep verdient. Deconinck geeft nog mee: “Je kunt ook een zelfstandige activiteit opstarten terwijl je een themaverlof of tijdskrediet opneemt en een uitkering krijgt. Je moet toestemming vragen aan de RVA, maar die staat dat best vaak toe. Voor mensen met een werkloosheiduitkering, is er de springplankregeling. Ook zij kunnen soms de goedkeuring krijgen om als zelfstandige in bijberoep te starten, met behoud van hun uitkering.”

Lees ook: